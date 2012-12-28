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1673
сегодня, 14:49
8

Штраф за непристегнутое пустое кресло отменен

В Госавтоинспекции прокомментировали курьезный случай и рассказали, какие ошибки системы фиксации чаще всего опротестовывают владельцы автомобилей.

Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области разобралась в ситуации, когда автоматизированная система фиксации нарушений прислала штраф за непристегнутый ремень безопасности на пустом пассажирском сидении праворульного автомобиля. 

В ГАИ сообщили, что в отношении владельца японской машины штраф отменен в связи с отсутствием нарушения.

В свою очередь инспекторы напомнили, что порядок обжалования постановлений определен КоАП РФ: постановление может быть обжаловано лицом, привлеченным к ответственности (либо его представителем) в орган, вынесший постановление (либо в районный суд по месту фиксации правонарушения). Жалоба может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, как в письменном виде, так и посредством учетной записи личного кабинета портала Государственных услуг.

Также в официальном ответе сказано, что в 2024 году сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесли 964 280 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением технических средств. 

«Случаи ошибочной фиксации нарушений правил дорожного движения ТСАФ носят единичный характер. Обычно по жалобам собственников транспортных средств постановления, вынесенные по результатам таких ошибочных фиксаций, отменяются. Наиболее распространенной ошибкой является неверное распознание средствами фиксации государственных регистрационных знаков, что чаще всего связано с плохими погодными условиями, а также загрязненными или нечитаемыми знаками», — рассказали в ГАИ.
штраф
ремень безопасности
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Гибдд
8 минут назад
Мало, надо больше штрафовать. За парковку на газоне, мало штрафуют, нужно отучать.
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Бюджетник
41 минуту назад
Вот деньга прет! Остап Бендер не додумался бы до такого.
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Ой
44 минуты назад
А искуственному интелекту, выговор с занесением в личное дело.
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А зря
сегодня, 18:20
Надо было оставить в силе и написать что водитель должен был проявить смекалку и престегнуть пустое кресло.
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Колян
сегодня, 18:15
А кто в данном случае должен нести ответственность за незаконное привлечение к административной ответственности?
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Гаи
39 минут назад
Кто кто, средства фиксации!
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Сергей
сегодня, 17:18
Средства фиксации выявляют нарушения. А где находятся должностные лица которые должны проверять фото перед отправкой " писем счастья " нарушителю?
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александр
сегодня, 17:39
а зачем? обжалуют люди, они отменят. а нет так нет. знаю случаи когда людям приходили штрафы за скорость,но они говорили что проще отдать 250р. и не "парится"
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