Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 14:49
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Штраф за непристегнутое пустое кресло отменен
В Госавтоинспекции прокомментировали курьезный случай и рассказали, какие ошибки системы фиксации чаще всего опротестовывают владельцы автомобилей.
В ГАИ сообщили, что в отношении владельца японской машины штраф отменен в связи с отсутствием нарушения.
В свою очередь инспекторы напомнили, что порядок обжалования постановлений определен КоАП РФ: постановление может быть обжаловано лицом, привлеченным к ответственности (либо его представителем) в орган, вынесший постановление (либо в районный суд по месту фиксации правонарушения). Жалоба может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, как в письменном виде, так и посредством учетной записи личного кабинета портала Государственных услуг.
Также в официальном ответе сказано, что в 2024 году сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесли 964 280 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением технических средств.
«Случаи ошибочной фиксации нарушений правил дорожного движения ТСАФ носят единичный характер. Обычно по жалобам собственников транспортных средств постановления, вынесенные по результатам таких ошибочных фиксаций, отменяются. Наиболее распространенной ошибкой является неверное распознание средствами фиксации государственных регистрационных знаков, что чаще всего связано с плохими погодными условиями, а также загрязненными или нечитаемыми знаками», — рассказали в ГАИ.
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