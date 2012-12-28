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сегодня, 10:00

В Южной Корее 15 человек пострадали от сброса бомб на жилые дома

Число пострадавших от случайного сброса бомб на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек. Сообщается, что два человека получили тяжелые травмы.

Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, — передает РИА Новости со ссылкой на издание «Чосон Ильбо».

«В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

В городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения на полигоне Сынчжин. В них принимали участие южнокорейские ВВС, в том числе боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, сухопутные войска, а также дислоцированные в стране американские подразделения.

В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Где упали остальные бомбы и был ли ущерб, пока не уточняется.
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