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В мире
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сегодня, 10:00
В Южной Корее 15 человек пострадали от сброса бомб на жилые дома
Число пострадавших от случайного сброса бомб на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек. Сообщается, что два человека получили тяжелые травмы.
«В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
В городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения на полигоне Сынчжин. В них принимали участие южнокорейские ВВС, в том числе боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50, сухопутные войска, а также дислоцированные в стране американские подразделения.
В ходе учений истребитель KF-16 сбросил восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Где упали остальные бомбы и был ли ущерб, пока не уточняется.
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