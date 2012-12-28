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Происшествия
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сегодня, 08:50
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С ноября по январь 49-летний ельчанин семь раз обкрадывал магазины
Мужчина незаметно похищал продукты и проходил с ними мимо кассы.
«25 февраля в полицию обратился специалист службы безопасности одного из сетевых магазинов с заявлением о краже: при изучении записей камер наблюдения им были выявлены несколько хищений, совершенных с ноября 2024 года по январь текущего года одним и тем же человеком. Личность подозреваемого установлена участковым, так как он не раз оказывался в поле его зрения», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Действия подозреваемого квалифицированы полицией по части первой 158 УК РФ «Кража».
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