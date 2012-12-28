Липчанин бросался под колеса автобуса, пинал его и на 10 минут парализовал движение

Неравный бой человека с автобусом развернулся накануне поздно вечером у Центрального рынка.

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1 марта около 22:35 у остановки «Центральный рынок» мужчина на 10 минут парализовал движение автобуса 40-го маршрута: он выходил на дорогу, практически бросаясь под колеса, и наносил удары по транспорту.Перевозчик Кристина Орлова рассказала GOROD48, что пассажир сел в автобус на остановке «Улица Терешковой», во время перевозки конфликтов в салоне у него не было. При подъезде к Центральному рынку мужчина выкрикнул: «Останови, извозчик!». После чего вышел в среднюю дверь, обошел автобус спереди и начал буянить.– Ночной пассажир 40-го маршрута увидел в автобусе достойного соперника: он плевал в лобовое стекло, пинал автобус и пытался бить зеркала. Итог: выезд автобуса с остановки «Центральный рынок» был перекрыт на 10 минут! Повреждены накладка на зеркале, немного помят капот и оплевано лобовое стекло, — рассказала Кристина Орлова.В полицию перевозчик пока не обращался, она взывает к совести и стыду мужчины.