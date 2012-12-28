Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Происшествия
1107
сегодня, 11:45
10
Липчанин бросался под колеса автобуса, пинал его и на 10 минут парализовал движение
Неравный бой человека с автобусом развернулся накануне поздно вечером у Центрального рынка.
Перевозчик Кристина Орлова рассказала GOROD48, что пассажир сел в автобус на остановке «Улица Терешковой», во время перевозки конфликтов в салоне у него не было. При подъезде к Центральному рынку мужчина выкрикнул: «Останови, извозчик!». После чего вышел в среднюю дверь, обошел автобус спереди и начал буянить.
– Ночной пассажир 40-го маршрута увидел в автобусе достойного соперника: он плевал в лобовое стекло, пинал автобус и пытался бить зеркала. Итог: выезд автобуса с остановки «Центральный рынок» был перекрыт на 10 минут! Повреждены накладка на зеркале, немного помят капот и оплевано лобовое стекло, — рассказала Кристина Орлова.
В полицию перевозчик пока не обращался, она взывает к совести и стыду мужчины.
0
0
4
1
2
Комментарии (10)