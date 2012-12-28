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В Липецке медики выходили родившуюся раньше срока тройню
Общество
Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте
Происшествия
Морозы уходят из Липецкой области
Погода в Липецке
Вентиляционный короб горел в ресторане на улице Бехтеева
Происшествия
Липчанин бросался под колеса автобуса, пинал его и на 10 минут парализовал движение
Происшествия
На Циолковского горел подъезд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
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1107
сегодня, 11:45
10

Липчанин бросался под колеса автобуса, пинал его и на 10 минут парализовал движение

Неравный бой человека с автобусом развернулся накануне поздно вечером у Центрального рынка.

1 марта около 22:35 у остановки «Центральный рынок» мужчина на 10 минут парализовал движение автобуса 40-го маршрута: он выходил на дорогу, практически бросаясь под колеса, и наносил удары по транспорту.

Перевозчик Кристина Орлова рассказала GOROD48, что пассажир сел в автобус на остановке «Улица Терешковой», во время перевозки конфликтов в салоне у него не было. При подъезде к Центральному рынку мужчина выкрикнул: «Останови, извозчик!». После чего вышел в среднюю дверь, обошел автобус спереди и начал буянить.

– Ночной пассажир 40-го маршрута увидел в автобусе достойного соперника: он плевал в лобовое стекло, пинал автобус и пытался бить зеркала. Итог: выезд автобуса с остановки «Центральный рынок» был перекрыт на 10 минут! Повреждены накладка на зеркале, немного помят капот и оплевано лобовое стекло, — рассказала Кристина Орлова.

В полицию перевозчик пока не обращался, она взывает к совести и стыду мужчины.
дорожное движение
хулиганство
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Дуся
18 минут назад
Одни коляски в городе, чем ближе к полуночи тем их больше.
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*
32 минуты назад
Очередного колхозана обозвали липчанином. Он только вчера в город приехал.
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Захарова
36 минут назад
А полицию было не судьба вызвать,? это лучше, чем стоять 10 минут и ждать пока уйдет? И вроде писали, что в автобусах есть тревожные кнопки?
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Это
14 минут назад
Был одноразовый кнопок.
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Мент
40 минут назад
В 90е,там ппс работала отлично.Братва шарахалась от них.Всякая пьянь обходила рынок десятой дорогой.
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омсквич
44 минуты назад
Тихо шифером шурша едет крыша не спеша. Еще с год сирен с красными уровнями и полгорода будут такими
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Липчанин
47 минут назад
Современный Дон Кинотеатр.
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Автохам
48 минут назад
У пешедятлов весеннее обострение
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в Липецке
49 минут назад
похоже вообще с наркотиками не борются.
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Автохам
53 минуты назад
У пешедятлов весеннее обострение
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