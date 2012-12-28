Стажёр продавца похитила из кассы 34 215 рублей

34-летняя липчанка выслушала приговор.

В Добровском округе мировой суд вынес приговор 34-летней липчанке — стажёру продавца за кражу денег из кассы магазина (по части 1 статьи 158 УК РФ). Женщине назначили 280 часов обязательных работ. Также с неё взыскан нанесённый индивидуальному предпринимателю материальный ущерб в 23 430 рублей: остальную часть суммы она компенсировала его ещё до суда.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина была стажёром продавца в магазине «Хмельник» в селе Пады, и с 27 на 28 августа прошлого года похитила из выдвижного ящика под кассой 34 215 рублей. Но в магазине работали камеры наблюдения, и вычислить воришку было не трудно.В суде женщина вину признала и ходатайствовала о вынесении приговора в особом порядке.