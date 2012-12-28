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Происшествия
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сегодня, 15:18
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Стажёр продавца похитила из кассы 34 215 рублей
34-летняя липчанка выслушала приговор.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина была стажёром продавца в магазине «Хмельник» в селе Пады, и с 27 на 28 августа прошлого года похитила из выдвижного ящика под кассой 34 215 рублей. Но в магазине работали камеры наблюдения, и вычислить воришку было не трудно.
В суде женщина вину признала и ходатайствовала о вынесении приговора в особом порядке.
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