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Спорт
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сегодня, 20:06
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Матч начался …с букета цветов, но затем «Липецку» не помогла и новая связующая
Мария Ясницкая в Хабаровске сегодня набрала 19 очков, но и этого не хватило.
«Липецк» продолжает собирать состав по ходу чемпионата. Сегодня в команде дебютировала 18-летняя связующая Ксения Кочарыгина (11.09.2006, 186 см) из "Северянки-2", арендованная до конца апреля Это уже вторая волейболистка, усилившая нашу команду по ходу хабаровского 10-го тура Высшей лиги «А». Напомним, что вчера первый матч провела вернувшаяся в команду центральная блокирующая Валентина Самарина, а всего после Нового Года команду укрепили уже 4 волейболистки. Это, конечно, хорошо, но сыгрываться по ходу чемпионата непросто.
Перед началом игры прошла небольшая торжественная церемония поздравления Мариам Уразбахтиной с 16-м днём рождения – букет цветов ей лично вручил главный тренер команды Александр Горбатков. По такому случаю Мариам получила место и в стартовой «шестёрке» вместе с Елизаветой Сотниковой, Александрой Лукашкиной, Евгенией Бочкарёвой, Софьей Рогастиковой, Дарьей Куманцевой. Из вчерашней стартовой расстановки остались лишь три последние, что ещё раз подтверждает – стабильного состава у «Липецка» сейчас нет.
Мариам сегодня именинница
Матч с занимающей 8-е место командой начался на равных, но при счёте 5:6 наши девчата отдали три розыгрыша подряд и дальше перешли в роль «вечных догоняющих», итог 25:17 в пользу «Амурских Тигриц». Второй сет наша команда проиграла – 25:16.
Зацепиться липчанки смогли в третьей партии. Вышли вперёд – 3:0, двигались вровень – 7:7, 8:8, затем при счёте 17:19 взяли пять очков подряд, в том числе четыре на подачах Анны Крутихиной и вышли вперёд – 22:19. В дальнейшем – 24:22 и со второй попытки реализовали сет-бол – 25:23.
За четвёртый сет и, соответственно, за тай-брейк «Липецк» рубился отчаянно, вёл в счёте – 8:6, но затем начал отставать – 9:11, 10:15, 15:22… В конце это вылилось в победу хозяек – 25:18 и 3:1 в матче.
Результативностью сегодня порадовала Мария Ясницкая, которая в одиночку принесла 19 баллов. Больше никто из команды не перешагнул десятиочковый рубеж, Крутихина, Рогастикова, Сотникова-младшая и Евгения Важнова набрали по 5.
У соперниц Вероника Стасилевич набрала 20 очков, Валентина Бачинина – 13, Александра Глигорич – 12, Виктория Аникеева – 10.
В таблице мы по-прежнему 13-е – 4 победы, опережаем лишь «Уфимочку», у которой 3 выигрыша.
Завтра в туре выходной, а 1 и 2 марта липчанкам вновь предстоит встретится сначала с «Сахалином», затем – с «Амурскими тигрицами».
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