Матч начался …с букета цветов, но затем «Липецку» не помогла и новая связующая

Мария Ясницкая в Хабаровске сегодня набрала 19 очков, но и этого не хватило.

Перед началом игры прошла небольшая торжественная церемония поздравления Мариам Уразбахтиной с 16-м днём рождения – букет цветов ей лично вручил главный тренер команды Александр Горбатков. По такому случаю Мариам получила место и в стартовой «шестёрке» вместе с Елизаветой Сотниковой, Александрой Лукашкиной, Евгенией Бочкарёвой, Софьей Рогастиковой, Дарьей Куманцевой. Из вчерашней стартовой расстановки остались лишь три последние, что ещё раз подтверждает – стабильного состава у «Липецка» сейчас нет.









Мариам сегодня именинница