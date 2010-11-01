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вчера, 19:09
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«Липецк» вернул волейболистку, игравшую во Франции, но на Дальнем Востоке она не помогла

Наша команда усиливается по ходу чемпионата, но пока продолжает проигрывать.

В стартовом матче 10-го тура Высшей лиги «А» в Хабаровске липецкие волейболистки уступили «Сахалину» - 0:3.

Самарина

Перед поездкой на Дальний Восток наша команда сумела укрепить состав, вернув домой 29-летнюю воспитанницу липецкого волейбола центральную блокирующую Валентину Самарину (12.02.1996, 193 см). В 2019 году после нескольких сезонов в «Липецке» волейболистка перебралась как раз в «Сахалин», затем в 2021-22 гг. выступала за французский «Ренн», а в 2023-34 гг. – за «Динамо» из Приморского края.

Сегодня в первой игре Самарина выходила на замену по ходу второй и третьей партий, очков пока не набрала, было заметно, что игровые связи с партнёршами ещё предстоит восстанавливать, но потенциал – о-го-го!

А вот возобновившая карьеру наша самая опытная волейболистка 38-летняя Анна Сотникова не поехала по местам своей «боевой славы» - в 2010-11 гг. она выступала за хабаровский «Самородок» в Суперлиге, но сейчас осталась дома.В ее отсутствие самой возрастной на площадке стала 37-летняя блокирующая «Сахалина» Светлана Чеснокова (в прошлом «Уралочка», «Динамо-Метар», «Ленинградка»).

Что-то сразу пошло не так

Стартовая шестёрка нашей команды выглядела следующим образом: Евгения Важнова, Полина Кокоза, Мария Ясницкая, Евгения Бочкарёва, Софья Рогастикова, Дарья Куманцева.

Однако с первых розыгрышей всё пошло кувырком: стартовая подача соперниц прошла навылет, затем островитянкам помогла сетка и пошло-поехало. Первое очко Бочкарёва принесла лишь при счёте … 0:8.

В итоге первый сет мы завершили бесславно – 13:25, немного посопротивлялись во втором – 16:25 и выбросили «белый флаг» в третьем – 11:25. Видно, что команде, которая комплектуется по ходу чемпионата ещё сыгрываться и сыгрываться. В начале февраля в 9-м туре липчанки дважды уступили «Сахалину», но тогда сумели взять хоть одну партию – 0:3, 1:3.

Пока лишь Бочкарёва - бомбардир

Сегодня единственной забивалой у нас оказалась Бочкарёва, принесшая 11 очков. Второй показатель у Рогастиковой – всего 5.… У соперниц Вероника Марескина принесла 17, а Олеся Иванова и Валерия Шарапанова – по 13….

В турнирной таблице ничего не поменялось – с 4-мя победами мы занимаем 13-е место и опережаем имеющую на один выигрыш меньше «Уфимочку-УГНТУ».

Завтра в 12:00 по Москве липчанок ждёт матч с хозяйками трафлекса «Амурскими Тигрицами», затем день паузы, а 1 и 2 марта вновь встречи с «Сахалином» и «Амурскими тигрицами».
Волейбол
ВК «Липецк»
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Комментарии (2)

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Вовчик.
вчера, 19:42
Девчонки встрехнитесь. И Давайте выигрывать. Я в вас верю.
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Вк липецк
вчера, 19:33
Желаю прежних побед!
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