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сегодня, 14:44

Власти РФ поддержали удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Правительство России в целом согласилось с инициативой бизнеса разрешить россиянам перерабатывать в два раза больше, чем предусмотрено Трудовым кодексом (ТК).

Правительство РФ в целом согласилось с предложением бизнеса смягчить установленное Трудовым кодексом РФ ограничение по продолжительности сверхурочных работ для решения проблемы дефицита кадров, вопрос ещё предстоит согласовать с администрацией президента, — заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Статья 99 ТК РФ определяет, что продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Сейчас бизнес, по словам главы РСПП, обсуждает с властями смягчение требования: в «скромном варианте» — через увеличение продолжительности «сверхурочки» со 120 до 240 часов в год, — передает «Интерфакс».

«Правительство согласовало нам позицию. Спасибо Минэкономразвития, они здесь активную позицию занимали по поддержке этих инициатив. Но и правительство в целом. Уже 200 тысяч работников дополнительно за счет этой только инициативы и снятия ряда других ограничений, которые позволят более гибким сделать рынок труда, уже 200 тысяч работников нашли», — заявил он в ходе выступления на пленарной сессии форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Как отметил Шохин, в среду запланировано совещание у замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по снятию ограничений на сверхурочные работы. Этот же вопрос затрагивался накануне на стратегической сессии кабмина по вопросам трудовой миграции, и с критикой существующих ограничений на сверхурочные работы выступал, в частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас у нас главная проблема - согласовать эти инициативы с администрацией президента, с ГПУ (Государственно-правовое управление президента РФ). Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — подчеркнул глава РСПП.

«Но, кстати сказать, мы считаем, что большое количество самозанятых - это, вообще-то говоря, подработка у людей часто. Они не могут в силу ограничений на своем рабочем месте заработать, поэтому вынуждены, кажется, искать другие способы. То есть наши опросы показывают, что люди готовы, извините за такой термин буржуазный, продать свой труд дополнительно, а возможности у них только "боковые" - самозанятые, подработка, объявления на "Авито" и так далее. Лучше это легализовать и дать возможность людям работать, если они хотят, а задача работодателей — достойно им платить и обеспечивать другие условия», — добавил он.
труд
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