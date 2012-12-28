Дмитрий Бугаков: «Сыграть с такой сильной командой, как «Черноморец» было необходимо»

«Металлург» завершил сбор в Сочи.

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Сегодня днём липецкие футболисты провели заключительную тренировку на подготовительном сборе в Сочи. Вечером команду ждёт поезд, который увезёт её на родину.











Фрагмент заключительной тренировки

И лишь в матче с новороссийским «Черноморцем» «сталевары» испытали горечь поражения – 0:4, но этому есть разумное объяснение, ведь «моряки» играют по сути на две лиги выше нас, идут на 5-м месте в первом дивизионе весной намерены бороться за выход в РПЛ.









Дмитрий Бугаков





- Игра с «Черноморцем» немного подпортила победную статистику…

- Рощин на сто процентов уже будет тренироваться в общей группе. По Агееву сказать сложнее, но я надеюсь, что недельная пауза между нашими тренировочными циклами пойдёт ему на пользу и к заключительному сбору он успеет вернуться в строй.







