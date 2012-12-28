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Дмитрий Бугаков: «Сыграть с такой сильной командой, как «Черноморец» было необходимо»

«Металлург» завершил сбор в Сочи.

Сегодня днём липецкие футболисты провели заключительную тренировку на подготовительном сборе в Сочи. Вечером команду ждёт поезд, который увезёт её на родину.

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Фрагмент заключительной тренировки

На сборе «Металлург» показал себя неплохо: в контрольной игре одержана волевая победа над владимирским «Торпедо» - 3:2, затем повержено и «Динамо-Барнаул – 2:0.

И лишь в матче с новороссийским «Черноморцем» «сталевары» испытали горечь поражения – 0:4, но этому есть разумное объяснение, ведь «моряки» играют по сути на две лиги выше нас, идут на 5-м месте в первом дивизионе весной намерены бороться за выход в РПЛ.

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Дмитрий Бугаков

- Сбор прошёл успешно: всю программу, которую запланировали, мы выполнили. Отлично потренировались, сыграли полезные товарищеские матчи, поэтому домой едем в хорошем расположении духа, - подвёл итог главный тренер Дмитрий Бугаков.

- Игра с «Черноморцем» немного подпортила победную статистику…

- Очень нужная игра. У соперника в команде опытные игроки, которые прошли через Премьер-Лигу. Для нашей молодой команды это был отличный опыт. На фоне таких мастеров сразу становятся видны все твои недостатки, становится понятно, в каком направлении нам работать дальше.

- На сборе не в полную силу после операции тренировался лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Антон Рощин. А новобранец из волгоградского «Ротора» нападающий Михаил Агеев из-за защемления нерва вынужден был даже досрочно покинуть Сочи. Вернутся ли они в строй к следующему сбору?

- Рощин на сто процентов уже будет тренироваться в общей группе. По Агееву сказать сложнее, но я надеюсь, что недельная пауза между нашими тренировочными циклами пойдёт ему на пользу и к заключительному сбору он успеет вернуться в строй.

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Уже 1 марта «Металлург» вновь отправится на юг, будет тренироваться и проводить спарринги в Лоо, что в окрестностях Сочи. Там запланированы 4 контрольных поединка. Сезон у «сталеваров» стартует в первых числах апреля.
Футбол
«Металлург»
сборы в Сочи
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Горожанин
6 минут назад
Нам от этого пльзы народу никакой.
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Гость из Краснодара
37 минут назад
Почти как Одесский Черноморец, в далёком 1972 году...
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