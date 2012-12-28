В 2025 году безработица вырастет впервые с начала десятилетия

В этом году уровень безработицы поднимется с нынешних 2,3% до 2,6%, следует из результатов февральского макроэкономического опроса Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Рост может произойти впервые с пандемийного 2020-го, когда показатель поднялся до 5,9%.

К 2027 году опрошенные ЦБ аналитики ожидают повышения безработицы до уровня 2023-го — до 2,9%.Безработица достигла «дна» в прошлом году. В дальнейшем ожидается охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, этому способствуют оптимизации бизнеса на фоне высокой ключевой и повышения налогов.Эксперт отметила, что о скором росте безработицы уже свидетельствуют отдельные признаки: в службы занятости поступает всё меньше вакансий, а в СМИ всё чаще появляется информация о сокращениях в крупных корпорациях, например, в «Газпроме».Как уточнила Беленькая, вероятное высвобождение части трудовых ресурсов, которые с начала спецоперации перетекли в вооруженные силы или на предприятия оборонно-промышленного комплекса, станет одним из факторов, влияющий на продолжение повышения показателей. Она напомнила, что в последнее время власти активно обсуждают урегулирование украинского кризиса.«Скорее всего безработица будет расти, но медленно. Это будет связано с развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов — например, в торговле, которая переходит в онлайн-формат», — добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.