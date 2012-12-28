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В России
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40 минут назад
Пожар в пансионате Анапы потушен
В станице Благовещенской на Кубани в пятницу загорелся пансионат на площади в 1000 кв.м., которая позднее выросла до 1,4 тысячи, были эвакуированы 26 человек.
По уточненной информации оперативного штаба Краснодарского края, изначально огонь распространился в помещениях ресторана и пансионата, после чего перекинулся на волонтерский штаб «Шлагбаум». В ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю позднее сообщали о локализации возгорания на площади 1,4 тысячи квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара.
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