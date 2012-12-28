Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
Происшествия
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47 минут назад
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В СНТ «Цементник» вновь произошел пожар
Горел жилой дом площадью 100 квадратных метров.
Огонь уничтожил кровлю на восьми квадратных метрах и внутреннюю отделку дома на двух. Возгорание ликвидировали три отделения и штаб пожаротушения. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших.
В поселке Агроном Лебедянского района огонь повредил треть кровли надворной постройки.
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