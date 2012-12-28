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1151
47 минут назад
3

В СНТ «Цементник» вновь произошел пожар

Горел жилой дом площадью 100 квадратных метров.

Утром 12 февраля на территории липецкого СНТ «Цементник» пожар вспыхнул в жилом доме площадью 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь уничтожил кровлю на восьми квадратных метрах и внутреннюю отделку дома на двух. Возгорание ликвидировали три отделения и штаб пожаротушения. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

В поселке Агроном Лебедянского района огонь повредил треть кровли надворной постройки.
МЧС
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Садовод
20 минут назад
дом площадью 100 квадратных метров, нехилый садовый домик
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И это
36 минут назад
Ещё зима.А летом в таких зарослях как в Ссёлках гореть многие будут.Почему,нахватались участков,а ухаживать лень.Надо косить бурьян,убирать сушняк.Позор.
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Незнайка
14 минут назад
А потому, что противопожарный сезон объявляется ещё когда лежит снег, и жечь костры запрещено. Куда девать сушняк? Может Вы скажете?
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