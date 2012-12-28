Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
61-летний бомж получил 10,5 лет колонии особого режима за убийство приютившего его инвалида-колясочника
Происшествия
365
43 минуты назад
2
Двое байкеров пострадали в ДТП
Один был на мопеде, второй — на мотоцикле.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, Липецке в 09:30 на Универсальном проезде 41-летний водитель «ГАЗ 3302», по предварительным сведениям, при несоблюдении очередности проезда создал помеху мопеду «Хонда Омакс» под управлением 48-летнего водителя, мопед опрокинулся, и его водитель попал в больницу.
В 20:55 в Липцеке на улице Студеновской 49-летний водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 67-летнего водителя. Мотоциклист госпитализирован.
В Усмани в 12:05 на улице Революционной 43-летний водитель «Лады Гранты», по предварительным сведениям, не уступил дорогу автомобилю «Хендай Крета» под управлением 35-летней женщины. В аварии пострадали две пассажирки иномарки: двухлетняя девочка и 57-летняя женщина. После оказания медицинской помощи им было назначено амбулаторное лечение.
0
1
1
4
1
Комментарии (2)