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сегодня, 12:13
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Пять премьер и гастроли МХАТа: новый сезон в театре Толстого

106-й театральный сезон начнётся уже 11 сентября. GOROD48 выяснил, какие сюрпризы он готовит зрителям.

Труппа Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого собралась после отпуска: уже 11 сентября спектаклем «Кровавая свадьба» Федерико Гарсиа Лорки в постановке режиссёров Антона Калипанова и Ольги Шайдуллиной открывается новый театральный сезон.

Экспериментальная премьера «Кровавой свадьбы» состоялась 30 июня. Теперь липчанам покажут полную версию спектакля. В конце прошлого сезона презентовали неокончательный вариант постановки — часть декораций и костюмов, а также видеоарт были ещё не готовы. Не закончил свою работу и художник по свету. Теперь зрителей ждёт полноценная премьера.

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Как рассказала GOROD48 заместитель директора театра Елена Борисова, после первой премьеры сезона пройдут обменные гастроли с театром из Владикавказа. В театре Толстого c 24 сентября будет гостить Осетинский театр имени В. Тхапсаева. В афише его гастролей — сразу несколько спектаклей, в том числе две постановки патриотической направленности: «Газдановы», «В списках не значился», «Он. Она. Окно. Покойник», «Отелло».

С 5 по 15 октября пройдёт 42-й театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи». 5 октября его откроет Государственный академический театр имени Моссовета спектаклем «Тартюф».

6 октября на липецкой сцене Рязанский музыкальный театр покажет постановку «Сирано де Бержерак». 7 октября в программе фестиваля Мелиховский театр «Чеховская студия» со спектаклем «Собаки Чехова», а Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого в тот же день покажет «Протокол одного заседания».

8 октября Астраханский драматический театр представит спектакль «Дракон» — это масштабная работа художественного руководителя театра Владимира Кузнецова по Евгению Шварцу. Этот режиссёр хорошо знаком и липецкому зрителю. В прошлом году со спектаклем «Чёрные доски» он завоевал сразу две национальные театральные премии «Золотая маска»: в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая режиссерская работа».

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Владимир Кузнецов работал в Липецкой области: он поставил спектакль «Обрыв» по роману Ивана Гончарова в елецком театре «Бенефис», «Гамлета» Шекспира и «Протокол одного заседания» Александра Гельмана в театре Толстого.

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9 октября театр Толстого покажет на фестивале спектакль «Последняя жертва».

Целых три фестивальных дня в театре Толстого будет показывать спектакли МХАТ им. М. Горького: 10 октября в программе фестиваля «Пигмалион», 11 октября — «Мастер и Маргарита», 12 октября — «Последний срок».

13 октября в программе фестиваля Саратовский государственный академический театр им. И.А. Слонова со спектаклем «Бешеные деньги».

14 октября Тамбовский академический драматический театр покажет «Отелло».

15 октября в афише снова московский театр — «Школа драматического искусства» со спектаклем «Дядюшкин сон».

Традиционный сбор коллектива — это и время намечать планы на предстоящий 106-й театральный сезон.

Мария Колычева готовит спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Репетиции начались уже в минувшем сезоне и изначально постановка планировалась на камерной сцене. Но теперь решили — этот спектакль достоин большой сцены. Премьера намечена на середину ноября.

Также готовится ещё один совместный проект театра Толстого с Липецкой государственной филармонией «Унион» — литературно-музыкальная композиция по мотивам «Петербургских повестей» Гоголя, в том числе таких произведений, как «Нос» и «Шинель».

Над проектом будут работать маэстро Михаил Мясников — главный дирижёр Симфонического оркестра Липецкой филармонии и режиссер-постановщик Иван Карпов. Михаил Мясников — ещё и композитор, и в постановку войдёт его авторская музыка и не только. А Иван Карпов в конце прошлого года стал лауреатом премии председателя и сопредседателя Союза театральных деятелей России и получил эту награду из рук Владимира Машкова. Карпов заслужил награду за работу сразу в двух коллективах — в Липецкой государственной филармонии и Тамбовском театре кукол. В тамбовском театре Иван Карпов служит главным режиссером. По срокам совместный проект с филармонией выйдет в конце этого года или уже начале 2027 года.

До Нового года готовятся и ещё две премьеры. Это музыкальный спектакль «Бременские музыканты» — его поставит Максим Заврин.

А новогоднюю вечернюю программу готовит творческое объединение «НеКлассики» — заслуженный артист России Владимир Борисов и Андрей Литвинов. Рабочее название спектакля — «Ловушка». А по жанру это будет детектив с элементами комедии.

Также в новом сезоне 19 октября театр Толстого будет принимать участие в Международном фестивале «На родине Владимира Зельдина» в Тамбовской области: в Мичуринск повезут «Зойкину квартиру». А в декабре театр покажет спектакль «Есенин. Быть поэтом» на театральном фестивале «Школьная классика» в Москве.
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Комментарии (2)

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Мизантроп
сегодня, 12:27
нам некогда "театралится", свободное время в очереди за бензином, а зимой печки будем топить, а им все РАЗВЛЕКАТЬСЯ только.
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Юрий
сегодня, 12:19
Видел фееричный "Дядюшкин сон" питерского театра "Арт". Интересно сравнить...
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