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2862
сегодня, 09:07
7

В Добринке будут судить клеветника

Житель Москвы решил поиздеваться над местной жительницей.

Добринские полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Москвы в клевете.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, причиной противоправных действия стала ссора. Обвиняемый из неприязненных чувств к 58-летней жительнице Добринского района создал от её имени фейковую страницу в одной из социальных сетей. Для правдоподобия он разметил фотографии потерпевшей, которые он скопировал с её страницы, доступ к которой был не органичен, а затем начал публиковать заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшей.

Обвинительное заключение уже утверждено районным прокурором. По статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета» москвичу грозит до 2-х лет лишения свободы.
Клевета
уголовное дело
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Пенсионер
56 минут назад
Добринские власти улучшают коммуникацию сельских жителей , если раньше с района автобусы ходили 3 раза в день то теперь нехотя вовсе . Скоро из деревень все жители переедут кто на кладбище кто в город .
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Мужчина
сегодня, 13:37
Просто неадекватен,полечиться надо
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Липчанин
сегодня, 12:54
Ютуб головного мозга.
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Психиатр
сегодня, 12:35
Чем еще заниматься в 33 года? Только маскироваться под женщину и постить фейковые картинки. Нужно лечить. Ждем.
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диплом
сегодня, 10:53
статья 128.1 УК РФ страшна, но страшнее ли диплом не подкрепленный знаниями? от этого страдают добропорядочные владельцы дипломов, в их адрес могут сказать Вам не достает опыта.
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Ирина
сегодня, 10:51
Правильно ! Так и надо
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Гость
сегодня, 10:25
Правильно! И таких случаев полно, когда берут фотографии с чужих страниц и распространяют их на разных сайтах. Надо было, чтобы еще заплатил этой женщине за моральный ущерб и чтобы другим не подавно было.
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