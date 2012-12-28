В Добринке будут судить клеветника

Житель Москвы решил поиздеваться над местной жительницей.

Добринские полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Москвы в клевете.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, причиной противоправных действия стала ссора. Обвиняемый из неприязненных чувств к 58-летней жительнице Добринского района создал от её имени фейковую страницу в одной из социальных сетей. Для правдоподобия он разметил фотографии потерпевшей, которые он скопировал с её страницы, доступ к которой был не органичен, а затем начал публиковать заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшей.Обвинительное заключение уже утверждено районным прокурором. По статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета» москвичу грозит до 2-х лет лишения свободы.