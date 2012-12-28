Сегодня в Липецке: концерт Примадонны, выпускники разочарованы низкими зарплатами, начальство рыдает
Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
В России
1 минуту назад
Здание администрации Курской области повреждено в результате взрыва
Ночью произошел сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Поврежден фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль.
«Сегодня ночью произошел сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Поврежден фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.
Врио главы региона подчеркнул, что украинские боевики не оставляют попыток разрушить мирные объекты.
«Убедительно прошу каждого — не возвращайтесь в приграничье до тех пор, пока там не будет безопасно. Берегите себя», — добавил он.
0
0
0
0
0
Комментарии