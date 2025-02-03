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сегодня, 12:18
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Судьбу Крепости обсудят со школьниками и студентами

На проект будущего обустройства уникального игрового городка мэрия выделила 299 тысяч рублей.

Управление строительства Липецка ищет организацию для проектирования «Зоны отдыха «Крепость» с начальной ценой контракта в 299,8 тысячи рублей. Основанием для проектирования стала госпрограмма «Формирование современной городской среды в Липецкой области» и муниципальная программа «Формирование современной городской среды Липецка».

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Площадь благоустройства уникального кирпичного игрового городка — 0,3 гектара. Победителю торгов необходимо разработать рабочую документацию, включающую план демонтажа Крепости, схему планирования земельного участка, планы озеленения, размещения малых архитектурных форм, организацию наружного освещения будущей зоны отдыха и пешеходных дорожек. Примечательно, что заказчик рекомендует подрядчику рассчитать смету проекта в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», хотя Крепость никогда не признавалась объектом культурного наследия.

Также заказчик вменяет в обязанности исполнителя работ выполнить предпроектную проработку благоустройства объекта с организацией общественных обсуждений будущего Крепости с жителями прилегающего района. План мероприятий должен включать (на выбор) «проведение фокус-групп, организацию проектных семинаров, проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), анкетирование» для выбора вариантов развития этой общественной территории.

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Напомним, что в прошлом году вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам горсовета о том, что, возможно, уникальный игровой городок 80-х годов постройки в 20-м микрорайоне удастся спасти. А ведь еще в апреле того же года городской департамент развития территории собирался снести Крепость «с выборкой фундамента и засыпкой плодородным черноземом с газонной травой», и обустройством на ее месте «аккуратного палисадника, который можно будет в дальнейшем благоустроить». Что же случилось? Оказывается, на судьбу Крепости повлияли итоги голосования горожан на сайте 48.gorodsreda.ru за территории, которые мэрия сочла возможными преобразить в 2025 году. Так вот, вторым по популярности местом благоустройства стала «Зона отдыха «Крепость» — за нее жители Липецка отдали 6 771 голос.

Примечательно, что в конце 2023 года заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров также ссылался на опрос жителей домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы, во дворе которых и стоит Крепость. И этот опрос показал, что большинство — за снос городка.

Сейчас Крепость выглядит ужасно. Но не столько из-за разрушений — они-то как раз минимальны. Из кладки выпало десятка три кирпичей — и все. Жуткий вид этому игровому городку придает ее неухоженность. Все стены сплошь исписаны граффити или просто матюками. Вокруг Крепости — некошеный бурьян, внутри — сотни разбитых стеклянных бутылок...

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Крепость
благоустройство
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Комментарии (2)

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zzloyzz
8 минут назад
Крепость переделают, запах останется.
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скворцов
42 минуты назад
Весна скоро .третий раз сносить решили .ну ну .флаг в руки.))).постройте пятерку и три пивнухи в подвале.вот радость детям будет.
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