Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус

Сегодня, 27 февраля, стало известно, какие объекты благостроят летом в Липецке, из-за снега рухнула уже 10-я крыша, и липчане продолжают жаловаться на автобусы, которые не придерживаются расписания.