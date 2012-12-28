Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Сегодня, 27 февраля, стало известно, какие объекты благостроят летом в Липецке, из-за снега рухнула уже 10-я крыша, и липчане продолжают жаловаться на автобусы, которые не придерживаются расписания.
К 1 сентября должны доделать сквер в районе Лебедянского шоссе. К 1 августа должен быть готов пляж ЛТЗ, сквер на улице Полиграфической, 22, сделано освещение двух Привокзальных прудов, продолжится благоустройство микрорайона «Елецкий», сквера в районе улицы Катукова, 34 и аллеи вдоль водоотводной канавы в центре Липецка. На месте снесенной Крепости начнут строить игровой городок с одноименным названием. А также благоустроят Сокольский парк.
«А как же три года назад картинки показывали, что будет новая набережная как в Венеции», — спросил Вавентий.
«В бюджете денег нет? И бюджет меньше прошлогоднего. Неизвестно как мы все закончим этот год», — ответил Викентий.
«Что это за «сквер», если нет озеленения? На Лебедянском шоссе трафик — ужас. Там и с озеленением дышать нечем было бы. Будет ли когда-нибудь что-то с умом делаться?» — удивился !
«А где в этом списке сквер в районе улицы Фрунзе, 8? За который голосовали в прошлом году во всероссийском голосовании и который занял второе место в списке из всех предложенных территорий. К чему тогда все эти голосования, если даже они ни на что не влияют?» — спросил Читатель.
«Как здорово, когда город благоустраивается, значит жизнь продолжается! И дети и внуки наши будут за это нам благодарны», — порадовалась Светлая.
Сегодня рухнула уже 10-я крыша. ЧП произошло в слободе Покрово-Казацкое — это пригород Лебедяни. Обошлось без пострадавших. Жильцы отказались пеерезжать в жилье, предложенное властями, остались дома.
С 15 февраля крыши не выдержали снега в Лев-Толстовском районе, Краснинском округе, селе Измалково и Чаплыгинском округе.
«Это шифер. Он пористый, влага замерзает, образуется наледь. Потом снег на него ляжет, и все — шапка тяжёлая. Вот и не выдерживает крыша такой вес. Заметьте, в основном такие крыши в домах у небогатых людей. Да и высота большая, чтобы туда залезать старикам и немощным. Вот где нужны настоящие дела (помощь людям) всяких движений первых и так далее, а не какие-то мнимые проекты», — написал Матвей.
Снежная зима добавляет хлопот. В селе Троекурово Чаплыгинского округа спасателям пришлось вызволять из снега неотложку, которая везла девочку.
В Липецке чиновники отчитались, что вывезли из города 170 000 кубометров снега. Крыши здесь, к счастью, крыши не рушатся, но коммунальных проблем полно. Жильцы дома № 13 на улице Зегеля жалуются на мошкару, которая расплодилась у них в подвале.
«Руководитель СК может прийти в гости и в эту и в другую УК», — намекнул на вчерашие события Гость.
«Это бабочницы. Или канализационные мухи. Они не кусаются. Но переносят на своих лапках микроорганизмы из канализационных стоков. А уж эти микроорганизмы могут вызывать кишечные инфекции. Жалуйтесь в СЭС. Пусть вашу УК оштрафуют как следует», — сообщила Липчанка.
Горожане продолжают жаловаться на плохо работающий транспорт. В этот раз критике подвергся маршрут автобуса № 325. Он стал пропускать рейсы по вечерам. В мэрии как мантру повторяют, что платят перевозчикам за реально выполненные рейсы. А если их не выполняют, то штрафуют. Мерзнувшим на остановках липчанам от этого ни жарко, ни холодно.
Комментаnоры GOROD48 тут же накидали информацию о других плохо работающих маршрутах автобусов.
«Проверьте пожалуйста 379, один автобус на весь маршрут, ходит 1 раз в 2 часа», — попросил 111.
«Действительно, последние пару недель с транспортом сущий бардак, причём у нескольких перевозчиков сразу. Давно не видел таких давок по утрам в 315, 352 на направлении с Сокола в центр. Ощущение, что массовый недовыпуск продолжается и после окончания морозов. Перевозчики ссылались то на ковид, то на ремонт дорог или мостов, то ещё на что-нибудь. Но основная проблема одна, и она системная: это огромный дефицит водителей автобусов!» — добавил Павел.
«Если с 325, который ходил как часы, такое происходит, то что ждать от других маршрутов? Таких, как 11, 321, 332, 379». — переживает ?
«На 24 и 324, порой, автобуса нет до получаса. Приезжает 24 или 324 битком, просто битком. Не то что не присесть, там даже за поручни держаться ненужно. При этом на 36-м за полчаса проходит минимум 2 автобуса, можно сказать, с полностью пустым салоном. Это прямо какой-то феномен, что его стали выставлять на торги на системной основе, причём сразу 2 автобуса на такое кольцо там оборот делается минут за 25, полностью и одного было бы достаточно, а вот на тот же 324 было бы весьма кстати добавить автобусов», — недоволен Леша.
«Да вы на 36 не лейте воду. Он и так на первой передаче ездит, и думаешь, хоть доехал бы. И если его поставить на 325, то он два часа до НЛМК ехать будет», — встал на защину 36 маршрута однако.
В последний день зимы в Липецке, по прогнозам синопткиов, будет 0 градусов. Самым теплым день 28 февраля был в Липецке в 1990 году, тогда столбкии термометров поднялись до +8, а в 1924 году было аж 29 градусов мороза.
И обратие внимание, 4 марта в 10:40 пройдет проверка системы оповещения — завоют сирены.
