сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Температура в Липецке всю неделю держится около нуля градусов и сегодняшний день не станет исключением. Правда, мокрый снег выдохся, обойдётся без существенных осадков.
Пробки
В пятницу риск угодить в дорожную ловушку велик. Поэтому перед выездом лучше всё-таки проверить маршрут по навигатору.
Концерт
В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится концерт знаменитого липецкого ансамбля LS-trio под названием «Музыкальное путешествие» (6+).
Трио сыграет в боевом составе: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано). А ещё выступят специальные гости и солисты Михаил Вербицкий и Галина Овсянникова.
Татьяна Левитина
В программе вечера прозвучат произведения великих композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова, Ф. Пуленка, А. Пьяццоллы, а также Ф. Легара, Ф. Лоу и П.-М. Дюбуа.
Памяти героя
В 17:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт премьера театрализованной программы «Сокол Ленинграда» (12+).
К 105-летию нашего земляка лётчика уроженца села Двуречки Грязинского района Сергея Литаврина (1921 – 1957). Во Второй мировой войне прославился на Ленинградском фронте, став самым молодым командиром эскадрильи. Гости программы погрузятся в атмосферу сурового времени: узнают о подвигах героя, услышат живые истории, основанные на документальных воспоминаниях его современников.
В анонсе мероприятие в пресс-релизе музея говорится: «Забудьте о тишине в музейных залах! В обновленном Липецком краеведческом прошлое оживает: концерты, лекции, интерактивы и театрализованные шоу, созданные с душой и профессионализмом, все чаще заполняют музейную афишу».
ПроСвет
В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» ждёт очередной культурный музыкально-поэтический вечер «ПроСвет» (12+).
Союз прекрасной музыки и хорошей поэзии, творчества и дружеской атмосферы. Выступают прекрасные творческие силы и пока ещё непризнанные гении земли Липецкой.
Фото vk.com/club227182169
Две причины влюбиться в искусство
В 15:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроются две новые выставки, причём обе из Тамбова.
Первая – «Русские узоры» (6+). Лучшие работы в области росписи по дереву от учеников тамбовской Детской художественной школы №2 им. В.Д.Поленова. Будут представлены хохломская, мезенская, городецкая, северная росписи.
Рядом откроется экспозиция «Дыхание весны» (6+). Авторская выставка члена Союза художников России Ирины Пугачёвой-Мироновой порадует изысканными произведениями, выполненными в текстильных техниках: гобелен, батик, нунофелтинг. Своими оригинальными композициями и утончённой цветовой гаммой художница создаст атмосферу весеннего обновления и вдохновения.
Уверенность в себе
В 17:30 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) будут учить бороться со стрессом, причём не детей, а взрослых (16+).
Евгения Цехош, фото vk.com/childbook_lipetsk
Участие в занятии бесплатное.
Пьем и пьём за здоровье, а его не прибавляется
35% липчан в опросе SuperJob признались, что быть здоровыми им мешает несоблюдение режима отдыха и сна.
