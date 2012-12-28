Все новости
Общество
398
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью

Снег прекратится

Температура в Липецке всю неделю держится около нуля градусов и сегодняшний день не станет исключением. Правда, мокрый снег выдохся, обойдётся без существенных осадков.

DSC_529412.jpg

Пробки

В пятницу риск угодить в дорожную ловушку велик. Поэтому перед выездом лучше всё-таки проверить маршрут по навигатору.


Концерт

В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится концерт знаменитого липецкого ансамбля LS-trio под названием «Музыкальное путешествие» (6+).

Трио сыграет в боевом составе: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано). А ещё выступят специальные гости и солисты Михаил Вербицкий и Галина Овсянникова.

3a216ed0d315203edbc40df0756c4966.JPG

Татьяна Левитина

В программе вечера прозвучат произведения великих композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова, Ф. Пуленка, А. Пьяццоллы, а также Ф. Легара, Ф. Лоу и П.-М. Дюбуа.

Памяти героя

В 17:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт премьера театрализованной программы «Сокол Ленинграда» (12+).

К 105-летию нашего земляка лётчика уроженца села Двуречки Грязинского района Сергея Литаврина (1921 – 1957). Во Второй мировой войне прославился на Ленинградском фронте, став самым молодым командиром эскадрильи. Гости программы погрузятся в атмосферу сурового времени: узнают о подвигах героя, услышат живые истории, основанные на документальных воспоминаниях его современников.

67847281_LitavrinSGBoard.jpg

В анонсе мероприятие в пресс-релизе музея говорится: «Забудьте о тишине в музейных залах! В обновленном Липецком краеведческом прошлое оживает: концерты, лекции, интерактивы и театрализованные шоу, созданные с душой и профессионализмом, все чаще заполняют музейную афишу».

ПроСвет

В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» ждёт очередной культурный музыкально-поэтический вечер «ПроСвет» (12+).

Союз прекрасной музыки и хорошей поэзии, творчества и дружеской атмосферы. Выступают прекрасные творческие силы и пока ещё непризнанные гении земли Липецкой.

E6CgB0PGLl-o0PdSTQhj0WyuwW9bamjjjBEMmpCSoTFM2z2f0gm2V5-9b5SX09nfXOBuvWCc2umd4QCu5MmSQOfy.jpg

Фото vk.com/club227182169

Две причины влюбиться в искусство

В 15:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроются две новые выставки, причём обе из Тамбова.

Первая – «Русские узоры» (6+). Лучшие работы в области росписи по дереву от учеников тамбовской Детской художественной школы №2 им. В.Д.Поленова. Будут представлены хохломская, мезенская, городецкая, северная росписи.

MMu1gwjvvZRrfOW640zWlkQ1wF9YRU_CMMdTL9A1_Hlj3tHhsiT-U1bYKCMOCyp8ngWx2lq-xUSOp1dvVZjGX61w.jpg

Рядом откроется экспозиция «Дыхание весны» (6+). Авторская выставка члена Союза художников России Ирины Пугачёвой-Мироновой порадует изысканными произведениями, выполненными в текстильных техниках: гобелен, батик, нунофелтинг. Своими оригинальными композициями и утончённой цветовой гаммой художница создаст атмосферу весеннего обновления и вдохновения.

Уверенность в себе

В 17:30 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) будут учить бороться со стрессом, причём не детей, а взрослых (16+).

Занятие проведёт психолог Евгения Цехош, которая продолжит отрабатывать тему уверенности в себе. Участники попробуют прямо на месте реализовать навыки самопрезентации, фокусировки на положительных сторонах жизни и уверенной коммуникации.

й1.jpg

Евгения Цехош, фото vk.com/childbook_lipetsk

Полезно будет мамочкам. А тем, кому не с кем оставить детей, советуют взять их с собой. В библиотеке найдут, чем занять малышню в комнатах для чтения и игр.
Участие в занятии бесплатное.

Пьем и пьём за здоровье, а его не прибавляется

35% липчан в опросе SuperJob признались, что быть здоровыми им мешает несоблюдение режима отдыха и сна.

DSC0628912.jpg

32% сослались на физическую и психологическую усталость, 26% – на отсутствие физической активности, 23% – на низкое качество медицинского обслуживания. 12% считают, что из здоровью вредит плохая экология, 8 % – недолеченные болезни. 15% сознались во вредных привычках.

Дорогие липчане! Жизнь стремительно несётся вперёд, остался последний рабочий день зимы. И за новостями нужно уследить! Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48 . У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
Комментарии (1)

Наталья
42 минуты назад
Не спят, потому что обдумывают,как жить,после оплаты платёжек за ЖКХ? Не подъемные суммы,особенно для пенсионеров!!!
