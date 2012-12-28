Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью

Температура в Липецке всю неделю держится около нуля градусов и сегодняшний день не станет исключением. Правда, мокрый снег выдохся, обойдётся без существенных осадков.









35% липчан в опросе SuperJob признались, что быть здоровыми им мешает несоблюдение режима отдыха и сна.













В пятницу риск угодить в дорожную ловушку велик. Поэтому перед выездом лучше всё-таки проверить маршрут по навигатору.В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится концерт знаменитого липецкого ансамбля LS-trio под названием «Музыкальное путешествие»В программе вечера прозвучат произведения великих композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова, Ф. Пуленка, А. Пьяццоллы, а также Ф. Легара, Ф. Лоу и П.-М. Дюбуа.В 17:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт премьера театрализованной программы «Сокол Ленинграда»В анонсе мероприятие в пресс-релизе музея говорится: «Забудьте о тишине в музейных залах! В обновленном Липецком краеведческом прошлое оживает: концерты, лекции, интерактивы и театрализованные шоу, созданные с душой и профессионализмом, все чаще заполняют музейную афишу».В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» ждёт очередной культурный музыкально-поэтический вечер «ПроСвет»Союз прекрасной музыки и хорошей поэзии, творчества и дружеской атмосферы. Выступают прекрасные творческие силы и пока ещё непризнанные гении земли Липецкой.В 15:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроются две новые выставки, причём обе из Тамбова.Рядом откроется экспозиция «Дыхание весны»Авторская выставка члена Союза художников России Ирины Пугачёвой-Мироновой порадует изысканными произведениями, выполненными в текстильных техниках: гобелен, батик, нунофелтинг. Своими оригинальными композициями и утончённой цветовой гаммой художница создаст атмосферу весеннего обновления и вдохновения.Занятие проведёт психолог Евгения Цехош, которая продолжит отрабатывать тему уверенности в себе. Участники попробуют прямо на месте реализовать навыки самопрезентации, фокусировки на положительных сторонах жизни и уверенной коммуникации.Полезно будет мамочкам. А тем, кому не с кем оставить детей, советуют взять их с собой. В библиотеке найдут, чем занять малышню в комнатах для чтения и игр.Участие в занятии бесплатное.32% сослались на физическую и психологическую усталость, 26% – на отсутствие физической активности, 23% – на низкое качество медицинского обслуживания. 12% считают, что из здоровью вредит плохая экология, 8 % – недолеченные болезни. 15% сознались во вредных привычках.