48 минут назад
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
Ведущий инженер машиностроительного управления НЛМК Марина Фролова победила в ежегодной городской акции «Липчанка года». Сотрудницу комбината признали лучшей в номинации «Мастер своего дела».
Марина Фролова — представитель династии металлургов с общим стажем более 120 лет. На комбинате работали ее родители, а сейчас трудятся супруг и сын. «Липчанка года» носит почетное звание «Ветеран труда НЛМК», награждена почетными грамотами и благодарностями комбината. Инженер НЛМК ранее побеждала в акциях «Материнская слава» и «Новолипчанка года».
— Я горжусь тем, что живу в Липецке и работаю на Новолипецком металлургическом комбинате! На работу каждый день иду с большим удовольствием. Мне, как человеку любознательному и активному, нравится, что ни один рабочий день не похож на другой. Каждый раз — новые проекты, амбициозные задачи. Особенно интересно сейчас, когда мы расширяем ассортимент производимых деталей для оборудования, — поделилась Марина Фролова.
