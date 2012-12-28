Все новости
НЛМК Live
145
48 минут назад

Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»

Ведущий инженер машиностроительного управления НЛМК Марина Фролова победила в ежегодной городской акции «Липчанка года». Сотрудницу комбината признали лучшей в номинации «Мастер своего дела». 

Марина Фролова работает на комбинате 30 лет. В 1995 году она пришла подсобным рабочим и параллельно поступила в ЛГТУ. После получения диплома стала инженером машиностроительного управления НЛМК, где трудится до сих пор. «Липчанка года» занимается разработкой технологий изготовления запчастей для металлургического оборудования. Марина — активный инициатор, только в прошлом году она стала соавтором 29 рационализаторских предложений. «Липчанка года» занимается и общественной работой. Она — председатель профсоюзного комитета, женского совета машиностроительного управления и физорг сборной команды. 

Марина Фролова — представитель династии металлургов с общим стажем более 120 лет. На комбинате работали ее родители, а сейчас трудятся супруг и сын. «Липчанка года» носит почетное звание «Ветеран труда НЛМК», награждена почетными грамотами и благодарностями комбината. Инженер НЛМК ранее побеждала в акциях «Материнская слава» и «Новолипчанка года». 

— Я горжусь тем, что живу в Липецке и работаю на Новолипецком металлургическом комбинате! На работу каждый день иду с большим удовольствием. Мне, как человеку любознательному и активному, нравится, что ни один рабочий день не похож на другой. Каждый раз — новые проекты, амбициозные задачи. Особенно интересно сейчас, когда мы расширяем ассортимент производимых деталей для оборудования, — поделилась Марина Фролова.

