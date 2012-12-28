Житель Задонска попался на публикации дипфейков и порно

И теперь предстанет перед судом за фотоколлажи с обнажёнными телами и лицами девяти реальных людей.

48-летнего жителя Задонского округа будут судить по обвинению в распространении в интернете ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица (по части второй статьи 128.1 УК РФ), а также в незаконном изготовлении и распространении в сети порнографических материалов (по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ). Уголовное дело будет рассмотрено в закрытом режиме.«По данным следствия, мужчина разместил в созданной им группе в соцсети изображения порнографического характера, которые изготовил при помощи чат-ботов. Для создания фотоколлажей он использовал фотографии реальных пользователей социальной сети, которые скачивал из их аккаунтов. Загруженные в группу, картинки становились доступны всем подписчикам и посетителям сообщества», — сообщает объединённая пресс-службы судебной системы Липецкой области.Всего мужчина скачал и использовал для создания дипфейков порнографического характера 9 фотографий пользователей социальной сети. Фотоколлажи он создавал и размещал в открытом доступе без ведома и согласия их героев.