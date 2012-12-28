Все новости
Происшествия
465
сегодня, 13:11
8

Житель Задонска попался на публикации дипфейков и порно

И теперь предстанет перед судом за фотоколлажи с обнажёнными телами и лицами девяти реальных людей.

48-летнего жителя Задонского округа будут судить по обвинению в распространении в интернете ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица (по части второй статьи 128.1 УК РФ), а также в незаконном изготовлении и распространении в сети порнографических материалов (по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ). Уголовное дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

«По данным следствия, мужчина разместил в созданной им группе в соцсети изображения порнографического характера, которые изготовил при помощи чат-ботов. Для создания фотоколлажей он использовал фотографии реальных пользователей социальной сети, которые скачивал из их аккаунтов. Загруженные в  группу, картинки становились доступны всем подписчикам и посетителям сообщества», — сообщает объединённая пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Всего мужчина скачал и использовал для создания дипфейков порнографического характера 9 фотографий пользователей социальной сети. Фотоколлажи он создавал и размещал в открытом доступе без ведома и согласия их героев.
порнография
3
0
4
0
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
алкаш
4 минуты назад
ни стыда, ни совести, ни ссылки на материал :-)
Ответить
Александр Н.
14 минут назад
Пора бы уже и поумнеть в таком возрасте.
Ответить
Мизантроп
30 минут назад
отключите на всегда все эти сети! от них одно зло
Ответить
Бабка Первая
42 минуты назад
Фотоколлажи? Как в 60-е? Ретроград, однако.
Ответить
Почему
43 минуты назад
Люди с возрастом не взрослеют?Как много стало великовозрастных подростков.
Ответить
Иван
13 минут назад
Что по вашему значит быть взрослым?
Ответить
Илларион
50 минут назад
О душЕ уже пора думать, а товарищ ещë ума не нажил к своему возрасту.
Ответить
Макс
54 минуты назад
Чем бы дитя не тешилось...
Ответить
