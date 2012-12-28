Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Через два месяца после реконструкции горбатому мосту потребовался ремонт
Общество
Мотосезон начался в январе: байкер разбился на окраине Липецка
Происшествия
В Лев-Толстовском районе сняли на видео стадо кабанов и поросят
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
60-летнюю липчанку у церкви покусала чипированная собака
Происшествия
Двое бывших полицейских и риелтор обвиняются в махинациях с квартирами умерших липчанок
Происшествия
СК начал доследственную проверку случая с искусанной собакой у церкви липчанкой
Происшествия
Липчанка оплатила парковку, но получила штраф
Общество
От рассмотрения «дела дворников» в особом порядке отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые
Происшествия
На улице Водопьянова появилась забитая хламом машина
Общество
Читать все
СК начал доследственную проверку случая с искусанной собакой у церкви липчанкой
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: День рождения русской водки – «Казаки России» спляшут, по всему городу песни и танцы
Общество
В Липецке побит температурный рекорд 110-летней давности
Погода в Липецке
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали свинина, рыба, молоко
Экономика
27-летнего иностранца задержали при получении купленных прав на почте
Происшествия
«Рыбки хочу поймать, отпустите!»
Общество
На улице Меркулова горел автомобиль
Происшествия
НЛМК устанавливает высокоэффективные фильтры для снижения пыления на коксохимическом производстве
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
92
13 минут назад

На улице Меркулова горел автомобиль

Машину потушили очевидцы пожара.

Утром 30 января в Липецке на улице Меркулова загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Машину потушили очевидцы возгорания до приезда пожарных. Огонь успел повредить узлы, агрегаты и элементы моторного отсека автомобиля.

Вечером пожарные тоже не успели замочить рукава — в пятиэтажке на улице Сутденовской произошло короткое замыкание, но обошлось без возгорания.
МЧС
пожар
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru