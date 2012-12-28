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Происшествия
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13 минут назад
На улице Меркулова горел автомобиль
Машину потушили очевидцы пожара.
Машину потушили очевидцы возгорания до приезда пожарных. Огонь успел повредить узлы, агрегаты и элементы моторного отсека автомобиля.
Вечером пожарные тоже не успели замочить рукава — в пятиэтажке на улице Сутденовской произошло короткое замыкание, но обошлось без возгорания.
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