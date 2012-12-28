На улице Меркулова горел автомобиль

Машину потушили очевидцы пожара.



Утром 30 января в Липецке на улице Меркулова загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Машину потушили очевидцы возгорания до приезда пожарных. Огонь успел повредить узлы, агрегаты и элементы моторного отсека автомобиля.Вечером пожарные тоже не успели замочить рукава — в пятиэтажке на улице Сутденовской произошло короткое замыкание, но обошлось без возгорания.