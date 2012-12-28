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15 минут назад

Главой Лев-Толстовского района стал Константин Шабанов

За кандидатуру 44-летнего чиновника проголосовало большинство депутатов райсовета.

Сессия Лев-Толстовского районного Совета сегодня выбрала главу муниципалитета: им стал Константин Шабанов ранее возглавлявший Лев-Толстовский сельсовет. За его кандидатуру проголосовали 17 из 18 присутствующих на сессии депутатов, один не стал голосовать совсем.

Соперником Константина Шабанова был водитель ОАО «РЖД» Дмитрий Макеев. Только эти претенденты прошли через сито комиссии по отбору кандидатов.

Константину Шабанову 44 года. Он родился в поселке Лев-Толстой. В 2004 году окончил Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, а в 2009 году — Орловскую региональную академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал художественным руководителем сельского Дома культуры, заведующим сектором по организации досуга населения отдела культуры администрации Лев-Толстовского района, начальником отдела охраны природы администрации Лев-Толстовского района, директором ОКУ «Лев-Толстовский районный центр занятости населения», главой Лев-Толстовского сельсовета. Дважды избирался депутатом Лев-Толстовского райсовета, был вице-спикером. Женат, воспитывает двух сыновей.
Лев-Толстой
выборы главы
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