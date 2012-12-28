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В России
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сегодня, 13:45
Эксперт заявил о вероятности выселения из квартиры за неуплату ЖКУ
За неуплату ЖКУ могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры.
По его словам, через два месяца после неоплаты управляющая компания (УК) может ограничить или отключить услугу (исключение составляют отопление и холодное водоснабжение). Если долг продолжит расти, УК может подать иск в суд, подчеркнул эксперт. После его удовлетворения должник должен будет погасить основную сумму, начисленные на момент разбирательства пени и судебные издержки.
«После решения суда исполнительные документы передаются приставам. Они могут арестовать счета должника, его имущество, ограничить выезд за границу, если сумма превышает 30 тыс. рублей», — добавил Бондарь.
В ряде случаев неплательщик может даже лишиться жилья, — подчеркнул он.
16 января в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток» сообщили, что в России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.
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