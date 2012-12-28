Эксперт заявил о вероятности выселения из квартиры за неуплату ЖКУ

За неуплату ЖКУ могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры.