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В России
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26 минут назад
Президент РФ поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговыми
Инструмент будет предусматривать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере до 1 млн руб. в отношении средств, инвестированных в сбережения.
Соответствующий перечень поручений был опубликован 16 января по итогам форума «Россия зовет».
«[Законодательно обеспечить] предоставление налогового вычета по налогу на доходы физлиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений», — говорится в сообщении.
Глава государства также поручил создать финансовый механизм, который станет семейным инструментом сбережений и позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Размер средств, подпадающих под такой вычет, составит до 1 млн рублей в год.
Вычет должен быть предусмотрен в отношении средств, инвестированных в сбережения.
Уточняется, что срок выполнения поручения — 15 июля 2025 года.
Ранее в декабре российски лидер предложил проработать механизм по налоговому вычету для всех членов семьи при долевом страховании жизни. Как заявил глава государства, подобный инструмент регулирования повысит интерес потенциальных инвесторов к работе совместно с государством, — пишут «Известия».
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