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В России
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26 минут назад

Президент РФ поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговыми

Инструмент будет предусматривать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере до 1 млн руб. в отношении средств, инвестированных в сбережения.

Президент Владимир Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговыми вычетами, — сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующий перечень поручений был опубликован 16 января по итогам форума «Россия зовет».

«[Законодательно обеспечить] предоставление налогового вычета по налогу на доходы физлиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений», — говорится в сообщении.

Глава государства также поручил создать финансовый механизм, который станет семейным инструментом сбережений и позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Размер средств, подпадающих под такой вычет, составит до 1 млн рублей в год.

Вычет должен быть предусмотрен в отношении средств, инвестированных в сбережения.

Уточняется, что срок выполнения поручения — 15 июля 2025 года.

Ранее в декабре российски лидер предложил проработать механизм по налоговому вычету для всех членов семьи при долевом страховании жизни. Как заявил глава государства, подобный инструмент регулирования повысит интерес потенциальных инвесторов к работе совместно с государством, — пишут «Известия».
сбережения
экономика
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