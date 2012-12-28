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25 минут назад

С начала года в Липецкой области самым популярным женским именем стало Валерия, мужским — Александр

В 2024 году самыми популярными были имена София и Михаил.

По данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, с начала 2025 года в Липецкой области самыми популярными женскими именами стали Валерия, Варвара, Есения, София и Анастасия. Валерией назвали 10 девочек, Варварой — 6, Есенией и Софией — по 5, Анастасией — 4.

Самым популярным мужским именем в этом году стало Александр — так назвали 10 мальчиков. Также уже родились 8 Артёмов, 7 Михаилов, по 5 — Тимофеев и Львов.

По итогам 2024 года самым популярным именем среди девочек стало София — так в Липецкой области назвали 167 детей. На втором месте — Варвара (151 ребёнок), на третьем — Анна (141), на четвёртом – Мария (136), на пятом — Василиса (131).

Среди мужских имён с большим отрывом лидирует Михаил — за год в Липецкой области так назвали 201 мальчика. Также родилось 180 Артёмов, 164 Ивана, 161 Александр, 145 Тимофеев.

Среди редких в Липецкой области женских имён — Рада, Рут, Дильбар, Суланиса, Мина, среди редких мужских — Эрик, Ширин, Мухаммаднаби, Есений, Владан.

В России в прошлом году имя София получили 22 229 девочек, Ева – 18 349, Анна — 18 818, Мария — 16 120, Виктория — 15 101. Михаилом назвали 23 532 мальчика, Александром – 21 971, Артёмом — 20 319, Матвеем — 17 174, Максимом — 15 589.
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