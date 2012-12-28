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53 минуты назад
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Дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе ушло в суд

Обвиняемому в убийце подростка Андрею Кресникову грозит до 20 лет лишения свободы, его подельнику — до десяти лет.

Прокуратура направила в суд резонансное уголовное дело о жестоком убийстве 15-летнего подростка, которое произошло 13 октября на Соколе. Мальчик рос в многодетной семье и учился в 10 классе, был активистом школы. 

«В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 13 октября 41-летний пьяный липчанин неподалеку от дома №41 по улице 40 Лет Октября из хулиганских побуждений ударил ножом в грудь 15-летнего подростка, проходящего мимо. Раненый юноша попросил помощи у прохожих, которые укрыли его от нападавшего в близлежащей аптеке, но через несколько минут умер – нож повредил его сердце. Позже следователю обвиняемый пояснил, что перепутал мальчика со школьником, который ранее его дразнил из-за пьянства и аморального образа жизни. Пытаясь избежать ответственности за содеянное, мужчина попросил своего собутыльника нанести ему несколько ножевых ударов, чтобы имитировать необходимую оборону, в результате чего сам получил тяжкий вред здоровью и попал в реанимацию», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Обвиняемому в убийце подростка Андрею Кресникову грозит наказание по пункту «и» части второй статьи 105 УК РФ до 20 лет лишения свободы, его подельнику — до десяти лет за нанесение тяжких телесных повреждений и до двух лет за укрывательство. Ранее мужчина признался, что нанес Кресникову три ножевых ранения в своей квартире на улице 40 лет Октября, а потом вызвал ему скорую помощь. Кресникова доставили в приемный покой областной клинической больницы, где его и обнаружили следователи.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
10 минут назад
Сволочь! Чтоб сгнил в тюрьме
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ПравДА
33 минуты назад
На СВО, там все спишут.
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Точно
1 минуту назад
Обменять на наших пленных. Невелика потеря.
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Антон
6 минут назад
с СВО он может вернуться через год. Пусть сидит
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