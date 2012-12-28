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Происшествия
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сегодня, 13:30
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Убийство подростка: раны Андрею Кресникову нанес его знакомый
Оказалось, что таким образом подозреваемый в убийстве 15-летнего мальчика хотел создать видимость самообороны.
Таким образом, Андрей Кресников, как читает следствие, хотел создать видимость самообороны. По данным GOROD48, оперативники задержали хозяина нехорошей квартиры на Соколе уже через пару часов после убийства школьника вместе с двумя его гостями-собутыльниками. Сыщикам пришлось потратить несколько дней, чтобы проверить версию нанесение Кресникову ножевых ран одним из его дружков по пьянке, и, как оказалось, она была верной!.
В отношении знакомого Кресникова возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека и заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом он заключен под стражу.
Напомним, вечером 13 октября на улице Ушинского от удара ножом в сердце умер 15-летний подросток. Подозрение в убийстве пало на 41-летнего жителя Сокола Андрея Кресникова, которого обнаружили в приемном покое областной клинической больницы, куда его с ножевым ранением доставила с улицы 40 лет Октября скорая помощь. Следствию Кресников заявил, что ударил мальчика ножом после того, как на него напала и нанесла ножевые ранения группа подростков.
Пока Кресников остается в больнице, после лечения его заключат в СИЗО.
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