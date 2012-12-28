Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Троих полицейских подозревают в покровительстве наркодилеру
Происшествия
В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»
Происшествия
Бывший начальник водоканала осужден за мошенничество
Происшествия
«Это фиаско, братан!»: депутат областного Совета ужаснулась состоянию площади Клименкова
Общество
Липецкая вечЁрка: ревность и порно, дырявые сети, и какие районы опасны во время атак БПЛА
Общество
Липчанину провели редкую операцию: подобные случаются раз в 10-15 лет
Общество
В Нижнем парке или у «взлетки»: в мэрии решают, где установить аттракционы
Общество
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
На дороге Хлевное-Липецк перевернулась легковушка
Происшествия
На обследование Катящихся камней потратят в три раза меньше денег, чем планировали
Общество
Читать все
Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент
Общество
«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
Общество
Убийство подростка: раны Андрею Кресникову нанес его знакомый
Происшествия
Чугунную ограду моста на Плехановском спуске отреставрируют
Общество
Липецкая мэрия купит мощную дробилку для переработки строительных отходов
Общество
В 19 микрорайоне большое отключение холодной воды
Общество
Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться
Общество
Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на фестивале в Индии
Культура
14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку
Общество
29-липчанина обвиняют в краже из машины и хранении наркотиков
Происшествия
Читать все
Происшествия
2226
сегодня, 13:30
13

Убийство подростка: раны Андрею Кресникову нанес его знакомый

Оказалось, что таким образом подозреваемый в убийстве 15-летнего мальчика хотел создать видимость самообороны. 

В Липецке по ходатайству следствия арестован знакомый 41-летнего Андрея Кресникова, подозреваемого в убийстве 15-летнего школьника. Как сообщает СК, мужчина признался в присутствии адвоката, что нанес Кресникову три ножевых ранения в своей квартире на улице 40 лет Октября, а потом вызвал ему скорую помощь. 

Таким образом, Андрей Кресников, как читает следствие, хотел создать видимость самообороны. По данным GOROD48, оперативники задержали хозяина нехорошей квартиры на Соколе уже через пару часов после убийства школьника вместе с двумя его гостями-собутыльниками. Сыщикам пришлось потратить несколько дней, чтобы проверить версию нанесение Кресникову ножевых ран одним из его дружков по пьянке, и, как оказалось, она была верной!.

В отношении знакомого Кресникова возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека и заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом он заключен под стражу.

Напомним, вечером 13 октября на улице Ушинского от удара ножом в сердце умер 15-летний подросток. Подозрение в убийстве пало на 41-летнего жителя Сокола Андрея Кресникова, которого обнаружили в приемном покое областной клинической больницы, куда его с ножевым ранением доставила с улицы 40 лет Октября скорая помощь. Следствию Кресников заявил, что ударил мальчика ножом после того, как на него напала и нанесла ножевые ранения группа подростков.


Пока Кресников остается в больнице, после лечения его заключат в СИЗО.
убийство подростка
Андрей Кресников
0
3
11
2
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
43 минуты назад
сколько его еще в больничке будут лечить? может хватит, пора в сизо. Щас наверное от гастрита начали лечить или насморк?
Ответить
Ответ
11 минут назад
ИПешника два года лечили, в том числе и в Германии. Почему этого не надо лечить?
Ответить
Иван
52 минуты назад
За Креста слышал только хорошее. Всякое бывает в жизни. Жаль мальчишку.
Ответить
Мда...
17 минут назад
" 'ЗА' креста слышал...": собственно, уже по построению фразы понятны критерии "хорошести" услышанного.
Ответить
С сокола
сегодня, 13:54
Вот мне интересно, как таких гадов земля носит ?
Ответить
Тупой и еще тупее
сегодня, 13:49
Походу это в Липецке снимались все серии этого сериала
Ответить
Киноман
сегодня, 14:03
Это фильм. Классику знать надо.
Ответить
Капущу Н
сегодня, 13:49
Жаль, если посадят. Неплохой парень Крест
Ответить
Гость
45 минут назад
понять и простить?
Ответить
Ничего...
45 минут назад
Ничего страшного, найдешь себе другого собутыльника.
Ответить
С сокола
сегодня, 14:04
Жаль ? Неплохой парень? Вы серьезно? Он ребёнка зарезал просто, мимо идущего и ещё сцену с самообороной разыграл. Ваш Неплохой парень…. А мать мальчика не жаль? Ей как жить теперь с этим? А паренька убитого не жаль? Езжай в СИЗО, ему сладенького отвези.
Ответить
Наталья
сегодня, 13:58
Парня не жалко15 летнего?
Ответить
Критик
сегодня, 13:48
О как... И подельника за собой потянул.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru