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В России
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57 минут назад
Страховые пенсии россиян могут дополнительно проиндексировать с 1 февраля
Страховые пенсии могут дополнительно увеличиться с 1 февраля.
По ее словам, их размер уже увеличился на 7,3% с января.
«Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля. Оно будет озвучено», — сказала Бессараб.
По ее словам, в следующем месяце также вдвое увеличится фиксированная выплата к пенсии у тех россиян, которые в январе достигнут возраста 80 лет или получат I группу инвалидности. Депутат уточнила, что увеличение выплат произойдет в автоматическом режиме.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года. По его словам, средний размер выплаты к концу года составит 15 456 рублей.
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