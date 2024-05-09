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Выходные в Липецке: Всероссийский танцевальный фестиваль, спектакль с участием… игрушек
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сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: Всероссийский танцевальный фестиваль, спектакль с участием… игрушек

Представляем вам программу уикенда.

Медитативный кантри-рок

В нашей рубрике мы уже не раз знакомили липчан с творчеством Гордея Харитонова – человека-оркестра, который снимает клипы, в которых … сам исполняет все музыкальные роли. Сегодня ещё одно творение – музыка из фильма «Мертвец» с Джонни Деппом в главной роли.



Дождь только в воскресенье


В субботу будет сухо и 12-14 градусов тепла. В воскресенье - 13-15 градусов и небольшой дождик.

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Отключение воды

В субботу, 29 марта, с 10:00 и до окончания ремонтах работ перекроют холодную воду:

ул. 40 лет Октября, 41, 45;
ул. Ушинского, 7, 19, 20, 21, 22.

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Расстанутся с комфортом и житель частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зеленой, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Панфилова, Лобачевского, Матросова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков -го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.

«Родничок» собирает друзей из многих городов

Главное событие выходных проходит в Областном Центре культуры «Народного творчества» и кино (ул. Космонавтов, 54а). В субботу и воскресенье с 11:00 здесь проходят выступления Всероссийского фестиваля детских хореографических коллективов «Родничок» собирает друзей (6+).

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Здесь и выше фото ОЦКНТ

Липецк представляют ансамбль танца «Родничок» имени Галины Шелякиной, ансамбль народного танца «Раздолье» имени Валерия Шелякина и другие коллективы. Десятки артистов приехали и из других городов, привезя с собой зажигательные танцевальные номера.

Русская песня

Липецкая филармония приглашает 29 марта в 17:00 в зал «Унион» на концерт Русская песня (12+).

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Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов под руководством главного дирижера Василия Моисеенко представит вам лучшие образцы русской песенной культуры. Солистами вечера станут лауреаты Первого всероссийского конкурса исполнителей русской песни памяти Л.Г. Зыкиной Екатерина Казеева (Москва), Софья Полун (Краснодар), Мария Кучулина (Москва), Диана Димитрова (Ярославль) и Ольга Сухова (Липецк). Услышите всеми любимые «Оренбургский пуховый платок», «Цветы России», «Есаул», «Воронежская разнесуха», «Липа вековая», «Гляжу в озера синие», «Семеновна», «Верность», и многие другие песни.

Филармония детям

А ещё Липецкая государственная филармония приглашает юных ценителей прекрасного (можно с родителями) на занятия из цикла «Музыка развивает» (0+). Особенно рекомендуется для детей от 2 до 4 лет, продолжительность одного занятия 40 минут в группе не более 20 человек. Уроки офер-педагога Юлии Моисеенко состоятся 29 февраля в 11:00 и в 12:00.

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А для 1-4 классов в этот же день в 14:00 состоится «Музыкальное погружение» (0+). Это возможность познакомиться с азами музыки и открыть в себе новые таланты.

Русская классика

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого 29 марта в (пл. Театральная, 2) в 18:00 покажут клаччический спектакль «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя (12+). А 30 марта в 18:00 на сцене «Бесприданница» А. Островского (12+).

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Кроме того, в субботу в 11:00 юным зрителям явят спектакль «Дюймовочка» (6+), а в воскресенье в это же время - «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери (12+).

Живая музыка в театре

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 29 марта в 18:00 покажут спектакль «Пиковая дама» по произведению А.Пушкина (16+).

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А 30 марта на сцене а сцене «Здравствуйте, я ваша тётя» по пьесе английского драматурга Б. Томаса «Тётка Чарлея» (16+)

Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а девушки прибудут с минуту на минуту. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И начинается ... Все песни артисты исполняют вживую.

Романовские игрушки ..на сцене

Пожалуй, самый необычный спектакль уикенда пройдет в воскресенье, 30 марта, в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 12:01 - «Глиняные сказки»: спектакль по известным сюжетам с романовскими игрушками (6+). Режиссёром выступил известный липчанин Иван Карпов.

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Иван Карпов

А сразу после окончания спектакля состоится мастер-класс росписи романовской игрушки (6+).

Документальное кино

Можно сходить на выходных и в кино, в том числе документальное. 29 марта в 14:00 в Центре молодёжного чтение (ул. Неделина, 31а) начнётся просмотр документальных фильмов липецкого режиссера Владимира Корзинкина (6+) .

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Концерт для детей

Достойнным завершением выходных для детворы стал бы поход 30 марта в 14:00 в Липецкую областную детскую библиотеку (ул. Толстого, 40). Здесь состоится творческое выступление воспитанников клуба «Фантазеры» (0+)

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Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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