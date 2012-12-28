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409
23 минуты назад
2

Врачи уговорили 21-летнюю мать не отказываться от больного малыша

Женщина согласилась, что где трое, там будет место и четвертому ребенку.

Неожиданное продолжение получила вчерашняя история о новорожденном младенце, отправленном на втором дне после того, как он увидел свет, спецтранспортом в Москву для экстренной операции по устранению опасного врожденного порока сердца: его 21-летняя мать высказала пожелание отказаться от малыша.

Врачи областного перинатального центра уговорили многодетную мать не отказываться от воспитания мальчика. Женщина согласилась, что где трое, там будет место и четвертому ребенку.
порок сердца
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Мужчина
12 минут назад
Это настоящая Мама. Дай бог малышу здоровья, может Москва поможет, а этой натуральной МАМЕ сил и здоровья (ты прелесть и красавица во всех смыслах!!!)
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Т е
19 минут назад
Как уговорили? Ничего хорошего из этого не выйдет, раз мать изначально не любит ребёнка. Очень печально
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