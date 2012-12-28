Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Общество
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23 минуты назад
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Врачи уговорили 21-летнюю мать не отказываться от больного малыша
Женщина согласилась, что где трое, там будет место и четвертому ребенку.
Врачи областного перинатального центра уговорили многодетную мать не отказываться от воспитания мальчика. Женщина согласилась, что где трое, там будет место и четвертому ребенку.
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