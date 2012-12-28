Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
В России
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26 минут назад
Беспилотники врезались в жилые дома в Тамбовской области
Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников.
"По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - сообщил он в Telegram-канале.
В домах выбиты окна и повреждены балконы. При этом эвакуация жителей не потребовалась. Пункт временного размещения в школе недалеко от места ЧП был готов принять жителей пострадавших квартир.
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