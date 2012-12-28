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26 минут назад

Беспилотники врезались в жилые дома в Тамбовской области

В городе Котовск Тамбовской области в ночь на 11 января дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора региона Евгений Первышов.

Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников.

"По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - сообщил он в Telegram-канале.

В домах выбиты окна и повреждены балконы. При этом эвакуация жителей не потребовалась. Пункт временного размещения в школе недалеко от места ЧП был готов принять жителей пострадавших квартир.
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