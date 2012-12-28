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В России
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6 минут назад

В Подмосковье произошел пожар в психиатрической больнице

В городе Яхрома Дмитровского городского округа Московской области загорелась психиатрическая больница. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Дмитровском городском округе, город Яхрома, улица Вокзальная. Здание трехэтажное. Горит кровля, площадь - 1 000 кв. метров", - сказали в МЧС.

Возгорание уже локализовали, Здание медицинского учреждения находится на ремонте. Сведений о пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
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