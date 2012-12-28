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Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
В России
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6 минут назад
В Подмосковье произошел пожар в психиатрической больнице
"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Дмитровском городском округе, город Яхрома, улица Вокзальная. Здание трехэтажное. Горит кровля, площадь - 1 000 кв. метров", - сказали в МЧС.
Возгорание уже локализовали, Здание медицинского учреждения находится на ремонте. Сведений о пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
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