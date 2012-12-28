Ссёлки остались без воды из-за ремонтных работ на водопроводе

Воду отключили на четырех десятках улиц.

Как сообщили в «РВК Липецк», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ временно ограничена подача холодной воды потребителям микрорайона Ссёлки по адресам: ул. Ракитная, 2; ул. 300-летия флота России вл.2; ул. Палисадная, 17, ул. Апраксина, ул. Мартынова, ул. Борковского, пер. Благодарный, ул. Сенявиных, ул. Высоцкого, ул. Гагарина, ул. Жемчужная, ул. Заповедная, ул. Знаменская, ул. Мазурука, ул. Изобильная, ул. Кипарисовая, ул. Кирова, ул. Комарова, ул. Космонавтов, ул. Краеведческая, пер. Краснозоренский, пер. Лазурный, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Листопадная, ул. Лютиковая, ул. Кольцова, ул. Набережная, ул. Покровская, ул. Поэтическая, ул. Провинциальная, ул. Пушкина, ул. Пшеничная, ул. Ракитная, ул. Сибирская, ул. Советская, ул. Сокольская, ул. Учительская, ул. Хрустальная, ул. Цветаевой, ул. 1 Мая.Подвоз воды организован по заявкам потребителей.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.