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сегодня, 12:15
3

Ссёлки остались без воды из-за ремонтных работ на водопроводе

Воду отключили на четырех десятках улиц.

Как сообщили в «РВК Липецк», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ временно ограничена подача холодной воды потребителям микрорайона Ссёлки по адресам: ул. Ракитная, 2; ул. 300-летия флота России вл.2; ул. Палисадная, 17, ул. Апраксина, ул. Мартынова, ул. Борковского, пер. Благодарный, ул. Сенявиных, ул. Высоцкого, ул. Гагарина, ул. Жемчужная, ул. Заповедная, ул. Знаменская, ул. Мазурука, ул. Изобильная, ул. Кипарисовая, ул. Кирова, ул. Комарова, ул. Космонавтов, ул. Краеведческая, пер. Краснозоренский, пер. Лазурный, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Листопадная, ул. Лютиковая, ул. Кольцова, ул. Набережная, ул. Покровская, ул. Поэтическая, ул. Провинциальная, ул. Пушкина, ул. Пшеничная, ул. Ракитная, ул. Сибирская, ул. Советская, ул. Сокольская, ул. Учительская, ул. Хрустальная, ул. Цветаевой, ул. 1 Мая.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
отключение воды
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
сегодня, 14:27
У нас речка рядом,так что не спешите,делайте качественно.К поливу огородов думаю успеете.
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казах
сегодня, 13:51
как всегда у них после ремонта повышается мутность
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САИ
сегодня, 12:32
Жители Ссылок не переживайте, это же плановые работы!
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