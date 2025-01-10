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За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Общество
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10.01.2025 10:46
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Крещенскую купель установят в Липецке уже на следующей неделе
В Липецке уже готовятся к крещенским купаниям. Их организацию обсудили в мэрии.
Рядом с купелью в крещенскую ночь будут дежурить спасатели, медработники и полицейские.
— Погружение в воду в других местах под строгим запретом, так как чревато происшествиями со смертельным исходом. За нарушение предусмотрена административная ответственность, — предупредили в мэрии.
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