Крещенскую купель установят в Липецке уже на следующей неделе

В Липецке уже готовятся к крещенским купаниям. Их организацию обсудили в мэрии.



Деревянную купель смонтируют у Центрального пляжа на следующей неделе. Место купаний оборудуют световыми столбами и ограждением, для участников обряда установят отапливаемую палатку. Кроме того, будет обустроена парковка для автомобилей в районе дома №30 по улице Карла Маркса.Рядом с купелью в крещенскую ночь будут дежурить спасатели, медработники и полицейские.— Погружение в воду в других местах под строгим запретом, так как чревато происшествиями со смертельным исходом. За нарушение предусмотрена административная ответственность, — предупредили в мэрии.