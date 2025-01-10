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Общество
862
10.01.2025 10:46
18

Крещенскую купель установят в Липецке уже на следующей неделе

В Липецке уже готовятся к крещенским купаниям. Их организацию обсудили в мэрии.

Деревянную купель смонтируют у Центрального пляжа на следующей неделе. Место купаний оборудуют световыми столбами и ограждением, для участников обряда установят отапливаемую палатку. Кроме того, будет обустроена парковка для автомобилей в районе дома №30 по улице Карла Маркса. 

Рядом с купелью в крещенскую ночь будут дежурить спасатели, медработники и полицейские.

— Погружение в воду в других местах под строгим запретом, так как чревато происшествиями со смертельным исходом. За нарушение предусмотрена административная ответственность, — предупредили в мэрии.

крещение
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
В
10.01.2025 14:11
церковь ходить не много желающих ,зато подурачиться много !
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предупреждение
10.01.2025 13:23
спасатели, если кто-то все-таки решится после богослужения окунуться, смотрите в оба.
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предложение
10.01.2025 13:13
если столько желающих окунуться зимой в прорубь вместо посещения богослужения может создать в липецке клубы любителей здорового образа жизни?
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предложение
10.01.2025 13:12
если столько желающих окунуться зимой в прорубь вместо посещения богослужения может создать в липецке клубы любителей здорового образа жизни?
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Гость
10.01.2025 12:35
Будут в воде купель вырезать бензопилами? Хотелось бы на это посмотреть)
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...
10.01.2025 12:13
Это главная тема, а отопление - потом...
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нигилист
10.01.2025 12:01
отапливаемая палатка, столбы да ограждения, ещё и "..будут дежурить спасатели, медработники и полицейские." - Пошто такие предосторожности, маловерные?!
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Старовер
10.01.2025 12:10
Все по канонам ! 2 000 тыс лет назад также было, помню хотел придти с литром м так менты повязали
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Иван
10.01.2025 11:59
И снова грозят штрафом. Видимо на штрафодобыче власти на всех уровнях помешались, о других способах воздействия и не знают.
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Автохам
10.01.2025 12:13
Давно об этом говорю. Хорошо что от парковок на, типа, газонах отстали..
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Матрена
10.01.2025 11:58
А у нас традиция прыгать через грязь от коммунальных раскопок
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Панарь
10.01.2025 11:21
Если есть жирище,то и купаться удовольствие.Желательно перед купанием ,гусёнка сьесть.
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