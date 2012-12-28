В России
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5 минут назад
ЦБ выпустил золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец»
Банк России выпустил в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте номиналом 3 рубля и 50 рублей соответственно.
По информации ЦБ, монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра, а номиналом 50 рублей – из золота. Купить их можно в АО «Гознак» и в банках, с которыми регулятор заключил соглашение о распространении.
Тираж монет составит до 500 тысяч штук каждая, — уточнили в ЦБ РФ.
Уточняется, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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