Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Житель Липецка погиб в поезде «Симферополь — Москва»
Происшествия
Ехавшая в Липецкую область к внучке бабушка потерялась и нашлась в соседнем регионе
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд 24-летней давности
Погода в Липецке
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Липецке водитель таранил опору уличного светильника
Происшествия
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пьяный пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
Читать все
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно
Общество
Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину
Здоровье
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке теплее нормы на 7-10 градусов
Общество
Ночью два пенсионера погибли во время пожара
Происшествия
Липецкие дети проглотили за каникулы игрушку, стальной шарик, монету и батарейку
Здоровье
Читать все
В России
15
5 минут назад

ЦБ выпустил золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец»

Банк России выпустил в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте номиналом 3 рубля и 50 рублей соответственно.

Центробанк России выпускает в обращение 10 января 2025 года инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 3 и 50 рублей, — сообщает пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ, монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра, а номиналом 50 рублей – из золота. Купить их можно в АО «Гознак» и в банках, с которыми регулятор заключил соглашение о распространении.

Тираж монет составит до 500 тысяч штук каждая, — уточнили в ЦБ РФ.

Уточняется, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.


монеты
банк
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru