Пожарные вытащили из огня четверых пострадавших

Два десятка жителей подъезда пришлось эвакуировать.

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В тушении принимали участие 20 представителей личного состава МЧС России и 5 единиц техники.







Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области



Сегодня в Липецке огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в многоквартирном доме.Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, огонь разбушевался на втором этаже многоквартирного дома на улице Пришвина. В общей сложности пламенем были объяты 15 квадратных метров квартиры.При помощи специальных устройств были спасены 4 человека, кроме того в целях безопасности 20 жильцов дома были заблаговременно эвакуированы. Благодаря слаженной работе пожарных, обошлось без жертв.