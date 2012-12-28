Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Происшествия
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30 минут назад
Пожарные вытащили из огня четверых пострадавших
Два десятка жителей подъезда пришлось эвакуировать.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, огонь разбушевался на втором этаже многоквартирного дома на улице Пришвина. В общей сложности пламенем были объяты 15 квадратных метров квартиры.
При помощи специальных устройств были спасены 4 человека, кроме того в целях безопасности 20 жильцов дома были заблаговременно эвакуированы. Благодаря слаженной работе пожарных, обошлось без жертв.
В тушении принимали участие 20 представителей личного состава МЧС России и 5 единиц техники.
Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области
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