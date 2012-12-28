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В Липецкой области еще один морозный день
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Спорт
Пожарные вытащили из огня четверых пострадавших
Происшествия
Читать все
Происшествия
383
30 минут назад

Пожарные вытащили из огня четверых пострадавших

Два десятка жителей подъезда пришлось эвакуировать.

Сегодня в Липецке огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в многоквартирном доме.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, огонь разбушевался на втором этаже многоквартирного дома на улице Пришвина. В общей сложности пламенем были объяты 15 квадратных метров квартиры.

При помощи специальных устройств были спасены 4 человека, кроме того в целях безопасности 20 жильцов дома были заблаговременно эвакуированы. Благодаря слаженной работе пожарных, обошлось без жертв.

В тушении принимали участие 20 представителей личного состава МЧС России и 5 единиц техники.

Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области
Пожар
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