Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Над территорией Липецкой области ночью сбили беспилотник
Происшествия
Ветром с корнем вырвало новогоднюю елку в Липецке
Происшествия
77-летняя липчанка зарезала мужа после новогодней ночи
Происшествия
В районе «Ашана» столб с оборванными проводами лежит на проезжей части
Происшествия
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
На смену гонконгскому гриппу опять пришел свиной
Здоровье
На реке Воронеж у центрального пляжа пройдет Липецкий чемпионат по зимнему плаванию
Общество
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Происшествия
В районе Тракторного горел дом
Происшествия
Плюсовые температуры покидают Липецкую область
Общество
Читать все
Новый год для жителей многоэтажки в Сырском Руднике начался с коммунальной аварии
Общество
На реке Воронеж у центрального пляжа пройдет Липецкий чемпионат по зимнему плаванию
Общество
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Происшествия
В Ельце на 7-летнюю девочку упала горка
Происшествия
На смену гонконгскому гриппу опять пришел свиной
Здоровье
МЧС предупреждает о гололеде и гололедице
Общество
Девочку в Ельце травмировала горка в кафе «Томато»
Происшествия
Играл в «Спартаке» у Романцева - «Металлург» определился с главным тренером и его помощниками
Спорт
Плюсовые температуры покидают Липецкую область
Общество
Ночью дороги Липецка будут посыпать песком и солью более 30 единиц техники
Общество
Читать все
Общество
152
45 минут назад
1

Ночью дороги Липецка будут посыпать песком и солью более 30 единиц техники

Коммунальные службы города приведены в состояние повышенной готовности.

Коммунальные и спасательные службы Липецка города приведены в состояние повышенной готовности ввиду изменения погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии.

По данным метеорологов, в Липецке возможно образование наледи на дорогах и тротуарах. Городское дорожное коммунальное предприятие ночью начнет превентивные мероприятия по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Ночью на дежурство заступит более 30 единиц техники и порядка 110 дворников.
гололед
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
город48
5 минут назад
дождь.....
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru