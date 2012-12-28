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Общество
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45 минут назад
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Ночью дороги Липецка будут посыпать песком и солью более 30 единиц техники
Коммунальные службы города приведены в состояние повышенной готовности.
По данным метеорологов, в Липецке возможно образование наледи на дорогах и тротуарах. Городское дорожное коммунальное предприятие ночью начнет превентивные мероприятия по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами.
Ночью на дежурство заступит более 30 единиц техники и порядка 110 дворников.
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