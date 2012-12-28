Ночью дороги Липецка будут посыпать песком и солью более 30 единиц техники

Коммунальные службы города приведены в состояние повышенной готовности.

Коммунальные и спасательные службы Липецка города приведены в состояние повышенной готовности ввиду изменения погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии.По данным метеорологов, в Липецке возможно образование наледи на дорогах и тротуарах. Городское дорожное коммунальное предприятие ночью начнет превентивные мероприятия по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами.Ночью на дежурство заступит более 30 единиц техники и порядка 110 дворников.