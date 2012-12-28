На реке Воронеж у центрального пляжа пройдет Липецкий чемпионат по зимнему плаванию

Самой возрастной моржихе — 79 лет.

В это воскресение, 5 января, 108 спортсменов примут участие в Липецком чемпионате по зимнему плаванию, который пройдет в районе центрального пляжа на реке Воронеж.На соревнования приедут любители зимнего плавания из Подмосковья, Нижегородской, Белгородской, Тамбовской областей. В числе участников — 79-летняя Валентина Журавлева и 73-летняя Валентина Чеботарева из Липецка. Участники соревнований могут заявиться на дистанции 25, 50 и 100 метров. Уже известно о желающих трижды погрузиться в ледяную воду, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона.Заплывы начнутся в 11:00 с дистанции 100 метров.Для соревнований расчищен лед на реке из расчета заплывов на двух дорожках, расставлены буйки. Для безопасности пловцов на реке будут дежурить спасатели. Участникам чемпионата предложат раздевалку липецкого клуба моржей, баню на колесах, сваренный на костре борщ, горячий чай.