Почему отменяют автобусные рейсы в Добринский район?

Пассажирам приходится добираться на такси.

Липчанка пожаловалсь на частую отмену автобусов, которые курсируют между Липецком и Добринским районом.«Пишу Вам в предпраздничный день, так как добиться никакой правоты на месте не смогли. Я часто езжу в Добринку от Липецкого автовокзала, и постоянно со мной и с пассажирами случаются неприятные ситуации», — написала GOROD48 Диана Репина.Неделю назад Диана вместе с мамой купили билеты на автобус Липецк-Добринка, который должен был отправиться в полдень 30 декабря. Однако 29 декабря ей позвонила начальница автовокзала и сообщила, что рейс отменило АТП Добринки.Диана купила билеты на более ранний рейс, который должен был отправиться 30 деккабря в 10.15. По словам женщины, за две минуты до отправления один из пассажиров (а их было около 20-ти) откуда-то узнал, что Добринское АТП и этот рейс отменило. Официальные лица автовокзала ничего не объяснили.«Получается, все автобусы Добринского АТП отменены на этих праздниках. Что происходит у нас с Добринским АТП? Рейсы отменяют настолько регулярно, что можно уже даже не рассчитывать уехать в Добринку. Целая куча людей 30 декабря утром стояла на вокзале: кому-то некуда вернуться, им пришлось ехать домой на такси за баснословные деньги. Каким образом нужно бабуськам и дедуськам добираться до самого дальнего района области? Стоимость билетов уже дошла до 600 рублей! Автобусы разваливаются на ходу! Рейсов осталось три в день, и те отменяют за две минуты до отправления. Что за бесконечное мракобесие происходит с Добринским районом?», — возмущается Диана.Липчанка пыталась дозвониться до АТП Добринки и Добринской администрации, но там никто не взял трубку — начались предпраздничные дни.В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 сообщили, что прокуратура Добринского района уже начала проверку по факту отмены рейсов.В ведомстве уточнили, что в начале декабря подобная проверка завершилась представлением в адрес администрации Добринского района.Между тем, без общественного трансопрта едва не оказались в новогодние каникулы жители Данковского района. На официальном сайте местный муниципалитет разместил расписание, из которого следовало, что 1 и 2 января 2025 года городские автобусные маршруты отменены.«Нарушение прав граждан предотвратила Данковская межрайонная прокуратура. Прокурор объявил перевозчику предостережение о недопустимости приостановления исполнения обязательств по перевозке пассажиров», — сообщили в пресс-службе проркуратуры Липецкой области.