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сегодня, 20:10
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Дом на улице Циолковского заволокло паром: его жильцы говорят, что кипяток хлынул в подвал еще вчера

С 26 декабря в двух подъездах из пяти дома №32/2 парит как в бане — где-то в доме лопнула труба и в подвал хлещет кипяток. Сегодня банные процедуры ненадолго остановились — «Квадра» проводила по соседству с домом ремонтные работы, но как только горячую воду подали,  клубы пара снова заполнили подъезды.

— Мы боимся, что кипяток что-нибудь подмоет или разрушит, — сказали GOROD48 жильцы подъезда-бани.

Жильцы звонили со своей бедой в управляющую компанию, но в ней утверждают, что ничего поделать не могут — лопнувшая труба принадлежит Квадре, а по телефону «Квадры» с ними разговаривал автоответчик.

— Сегодня приезжала какая-то комиссия, что они решали мы не знаем, но поток кипятка до сих пор не остановлен, — говорят в доме.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
липецкое жкх
2 минуты назад
пора все разогнать и отдать под управление государству!
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Лиза
38 минут назад
А в ЕДС позвонить лень?
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