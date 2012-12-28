С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Дом на улице Циолковского заволокло паром: его жильцы говорят, что кипяток хлынул в подвал еще вчера
Общество
298
сегодня, 20:10
2
Дом на улице Циолковского заволокло паром: его жильцы говорят, что кипяток хлынул в подвал еще вчера
— Мы боимся, что кипяток что-нибудь подмоет или разрушит, — сказали GOROD48 жильцы подъезда-бани.
Жильцы звонили со своей бедой в управляющую компанию, но в ней утверждают, что ничего поделать не могут — лопнувшая труба принадлежит Квадре, а по телефону «Квадры» с ними разговаривал автоответчик.
— Сегодня приезжала какая-то комиссия, что они решали мы не знаем, но поток кипятка до сих пор не остановлен, — говорят в доме.
0
1
3
0
0
Комментарии (2)