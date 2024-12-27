На улице Щорса горела «девятка»

На Привокзальной — «Фольксваген Пассат».



Вечером 26 декабря в Лебедяни на улице Щорса горел «ВАЗ-2109». Огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще одна машина обгорела в Лебедяни на улице Привокзальной: здесь вспыхнул трехквартирный дом и пламя повредило лакокрасочное покрытие правой стороны автомобиля «Фольксваген Пассат», стекла автомобиля, салон, колеса. В одной из квартир огонь уничтожил террасу, внутреннюю отделку комнаты на шести квадратных метрах, вещи и деревянную обрешетку кровли на 60 квадратных метрах. Во второй квартире повреждена деревянная обрешетка кровли на 20 квадратных метрах.Два пожара произошли вчера в Липецке: в гараже на территории кооператива «Липчанин-6» горели вещи, на улице Циолковского в девятиэтажке повреждена электрощитовая на одном квадратном метре.В Ельце горел мусор на 20 квадратных метрах рядом с Московским шоссе.