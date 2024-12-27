Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Фантастическая игра и 17 очков Крутихиной не помогли липчанкам победить команду своего бывшего тренера
Происшествия
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сегодня, 09:44
На улице Щорса горела «девятка»
На Привокзальной — «Фольксваген Пассат».
Еще одна машина обгорела в Лебедяни на улице Привокзальной: здесь вспыхнул трехквартирный дом и пламя повредило лакокрасочное покрытие правой стороны автомобиля «Фольксваген Пассат», стекла автомобиля, салон, колеса. В одной из квартир огонь уничтожил террасу, внутреннюю отделку комнаты на шести квадратных метрах, вещи и деревянную обрешетку кровли на 60 квадратных метрах. Во второй квартире повреждена деревянная обрешетка кровли на 20 квадратных метрах.
Два пожара произошли вчера в Липецке: в гараже на территории кооператива «Липчанин-6» горели вещи, на улице Циолковского в девятиэтажке повреждена электрощитовая на одном квадратном метре.
В Ельце горел мусор на 20 квадратных метрах рядом с Московским шоссе.
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