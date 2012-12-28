Под Чаплыгином перевернулась фура

Причины аварии пока устанавливают.

В вашем браузере отключен JavaScript

Недалеко от автозаправки возле села Кривополянье Чаплыгинского района на боку лежит грузовик.Причины ДТП пока устанавливаются. Вполне возможно, что водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге. О пострадавших пока ничего не известно.