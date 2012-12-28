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903
сегодня, 20:06
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Под Чаплыгином перевернулась фура

Причины аварии пока устанавливают.

Недалеко от автозаправки возле села Кривополянье Чаплыгинского района на боку лежит грузовик.

Причины ДТП пока устанавливаются. Вполне возможно, что водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге. О пострадавших пока ничего не известно.

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ДТП
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Комментарии (3)

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Вовчик.
32 минуты назад
Что-то зачастили фуры на бока ложиться.
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омсквич
сегодня, 20:23
Летят фуры под 130 в туман/дождь/снег/гололед весело обгоняя что легковушкам по обочине (а то и в кювет) приходится спасаться. А тут видимо другая фура с таким же наездником навстречу летела
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Пора
сегодня, 20:23
Их переучивать.Они не понимают ничего,могут только на газ жать.
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