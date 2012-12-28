В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Происшествия
903
сегодня, 20:06
3
Под Чаплыгином перевернулась фура
Причины аварии пока устанавливают.
Причины ДТП пока устанавливаются. Вполне возможно, что водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге. О пострадавших пока ничего не известно.
Видео соцсети
0
5
3
1
2
Комментарии (3)