Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе

Представляем вам подборку наиболее интересных мероприятий уикенда.

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На выходных в Липецке тепло – в субботу температура составит от +1 до +3 градусов, в воскресенье – около нуля. В первый день будут лить небольшие декабрьские дожди, а в воскресенье к дождю прибавится мокрый снег.













Отключение воды

21 декабря с 10:00 до конца ремонтных работ удовольствие провести выходной без холодной воды настигнет жителей улиц Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; Интернациональной, 5а, 5б; Кувшинова, 9; Литаврина, 6а, 8;Московской, 157; Октябрьской, 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1; Первомайская, 3, 35, 35а, 37, 45; Плеханова, 8, 10; Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8; Советской, 1, 3, 4, 5;Терешковой, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5; Фрунзе, 1; на площади Плеханова, 5; в переулке Литаврина, 2.









Свет на выходных в плановом порядке отключать никому не собираются.









Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижер — Михаил Мясников, исполнит Сюиту из балета «Щелкунчик», а история Маши, Щелкунчика и мышиного короля предстанет в виде мультфильма на большом экране. Под феерическую музыку Чайковского сказку будет читать актриса ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого Залина Малиева.









21 декабря в 17:00 в «Унионе» выступит Иван Сухарев из Воронежа (12+).









Концерт состоится в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в субботу в 15:00. Специальный гость – лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Солистка – Лилия Пищикова (сопрано).













Art-МОСфера





В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 21 декабря пройдёт очередная творческая Art-МОСфера (16+).





Вот её расписание









Липецкий драматический театр (пл.Константиновой, 3) все выходные приглашает зрителей на спектакль «Приключения Незнайки» (6+).

















21 декабря спектакли в 13:00, 16:00; 22 декабря – в 11:00, 14:00, 16:30.





Театр кукол

21 и 22 декабря представления пройдут в 10:00 и в 13:00.















Оба дня в 16:00 устроят и интерактивную программу «Времена года» (0+).









Сеансы 21 декабря в 12:00; 22 декабря – в 12:00, 15:00.

Один из любимых фильмов советского режиссёра Андрея Тарковского. 78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почётной премии, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0.









Кадр из фильма



В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, вход слева от касс) 21 декабря в 11:30 начнётся игровая суббота с Липецким городским клубом «Изумрудный город» (12+).

















«Шоу Ваших Ысторий»

Отличным завершением выходных может стать поход 22 декабря к 19:33 в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на вечер от Клуба липецкой комедии. В воскресенье юмористы представят «Шоу Ваших Ысторий» (18+).













Как обычно, начинаем рубрику выходного дня с творчества наших земляков. Сегодняшний дуэт необычен тем, что вместе с известным липецким музыкантом Сергеем Леденёвым выступит его дочь Карина.Любопытно, то представители обоих поколений учились музыке в разное время у одного педагога – Владимира Михайловича Болдырева в студии «Алые паруса». Сергей впоследствии основал известную липецкую рок-группу «Стекло», он автор многих песен. Но с дочкой в АРТ-пространстве «Модное место» они решили спеть кавер на песню песни «Я ваша тайна» группы «Рок-острова». Снимал Аркадий Свиридов.22 декабря с 10:00 до ремонта перекроют воду на улицах Агрономической, 4; Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25/2, 25а, 26, 27, 29, 30, 30а,32, 32а, 33, 34,34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39: Гришина, 2, 4; Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18к1; Осипенко, 25; Фестивальной, 2, 4. В это же время без удобств останется и частный сектор на улицах Ботанической, Городовикова, Жактовской, Железнякова, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Смирнова, Солнечной, Рудничной, Рябиновой, Ударников.Какой же Новый год без волшебной музыкальной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Липецкая государственная филармония устроит новогоднее представление по этой удивительной истории, которая начинается в канун РождестваАвтор видеоряда — талантливая юная художница, 12-летняя София Кремаренко. Она ученица первой гимназии города Саратова, уже пять лет ходит в художественную школу. Девочка очень увлекается мультипликационным стилем, придумывает своих персонажей и истории про них — одну из этих историй, про Щелкунчика, вы увидите на экране во время концерта.Представления пройдут 21 декабря в 12:00 и в 15:00; 22 декабря – в 12:00.Гость — композитор, мультиинструменталист, этно-музыкант, фолк-тенор, владеющий баяном, гуслями, духовыми, струнными и клавишными инструментами. В 2021 году группа попала в десятку лучших этно-групп России по версии премии Russian World Music Awards.В субботу перед липчанами выступит и липецкий камерных хор Игоря Цилина с программой «Рождественская кантата»А 22 декабря в 16:00 состоится выступление «Орган+скрипка»Вместе с органиской Юлией Иконниковой на этот раз выступит другая москвичка - Юлия Игонина (скрипка).Малыши из Цветочного города, Незнайка и его друзья, немало потрудились, чтобы, поднявшись над облаками, устремиться за своей мечтой и увидеть, какая красивая наша Земля, и попасть в гости к девочкам-малышкам.Липецкий театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Машенька и медведь» (0+), по окончании которого Дед Мороз и Снегурочка, а также Ученый Кот будут ждать гостей у праздничной ёлки.Малышей научат, как понять, что наступила весна, отчего стало так жарко, зачем листочки с деревьев упали на землю? И почему вокруг вдруг стало все «белым бело»? Ответит добрая, забавная и очень любознательная Веснушка.Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на этих выходных покажет семейную комедию «Секретарь Деда Мороза». Россия, 2023. Режиссёр Денис БаженовНевезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза и обещает исполнить любое новогоднее желание Лизы, а она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки. Итак, отбор подходящих кандидатов начинается!Денис Баженов, Екатерина Губанова, Владимир Голованов.А ещё в ОЦКНТ 21 декабря в 17:00 пройдёт заседание знаменитого липецкого киноклуба «Ностальгия». Смотреть будут фильм «Земляничная поляна». Швеция, 1957. Драма. Режиссёр Ингмар БергманВиктор Шёстрём, Биби Андерсон, Ингрид Тулин.К услугам гостей разнообразные настольные игры, в которые при желании научат играть прямо на месте.Комики будут создавать сцены, вдохновляясь историями зрителей из зала и своих коллег.