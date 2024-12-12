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1766
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе

Представляем вам подборку наиболее интересных мероприятий уикенда.

Отец и дочь

Как обычно, начинаем рубрику выходного дня с творчества наших земляков. Сегодняшний дуэт необычен тем, что вместе с известным липецким музыкантом Сергеем Леденёвым выступит его дочь Карина.

Любопытно, то представители обоих поколений учились музыке в разное время у одного педагога – Владимира Михайловича Болдырева в студии «Алые паруса». Сергей впоследствии основал известную липецкую рок-группу «Стекло», он автор многих песен. Но с дочкой в АРТ-пространстве «Модное место» они решили спеть кавер на песню песни «Я ваша тайна» группы «Рок-острова». Снимал Аркадий Свиридов.



Нормальный зимний дождь

На выходных в Липецке тепло – в субботу температура составит от +1 до +3 градусов, в воскресенье – около нуля. В первый день будут лить небольшие декабрьские дожди, а в воскресенье к дождю прибавится мокрый снег.

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Отключение воды

21 декабря с 10:00 до конца ремонтных работ удовольствие провести выходной без холодной воды настигнет жителей улиц Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; Интернациональной, 5а, 5б; Кувшинова, 9; Литаврина, 6а, 8;Московской, 157; Октябрьской, 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1; Первомайская, 3, 35, 35а, 37, 45; Плеханова, 8, 10; Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8; Советской, 1, 3, 4, 5;Терешковой, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5; Фрунзе, 1; на площади Плеханова, 5; в переулке Литаврина, 2.

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22 декабря с 10:00 до ремонта перекроют воду на улицах Агрономической, 4; Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25/2, 25а, 26, 27, 29, 30, 30а,32, 32а, 33, 34,34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39: Гришина, 2, 4; Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18к1; Осипенко, 25; Фестивальной, 2, 4. В это же время без удобств останется и частный сектор на улицах Ботанической, Городовикова, Жактовской, Железнякова, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Смирнова, Солнечной, Рудничной, Рябиновой, Ударников.

Светлый уикенд

Свет на выходных в плановом порядке отключать никому не собираются.

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Новогодний «Щелкунчик»

Какой же Новый год без волшебной музыкальной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Липецкая государственная филармония устроит новогоднее представление по этой удивительной истории, которая начинается в канун Рождества (6+).

Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижер — Михаил Мясников, исполнит Сюиту из балета «Щелкунчик», а история Маши, Щелкунчика и мышиного короля предстанет в виде мультфильма на большом экране. Под феерическую музыку Чайковского сказку будет читать актриса ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого Залина Малиева.

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Автор видеоряда — талантливая юная художница, 12-летняя София Кремаренко. Она ученица первой гимназии города Саратова, уже пять лет ходит в художественную школу. Девочка очень увлекается мультипликационным стилем, придумывает своих персонажей и истории про них — одну из этих историй, про Щелкунчика, вы увидите на экране во время концерта.

Представления пройдут 21 декабря в 12:00 и в 15:00; 22 декабря – в 12:00.

Этническая музыка

21 декабря в 17:00 в «Унионе» выступит Иван Сухарев из Воронежа (12+).

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Гость — композитор, мультиинструменталист, этно-музыкант, фолк-тенор, владеющий баяном, гуслями, духовыми, струнными и клавишными инструментами. В 2021 году группа попала в десятку лучших этно-групп России по версии премии Russian World Music Awards.

Дом Музыки

В субботу перед липчанами выступит и липецкий камерных хор Игоря Цилина с программой «Рождественская кантата» (6+).

Концерт состоится в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в субботу в 15:00. Специальный гость – лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Солистка – Лилия Пищикова (сопрано).

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А 22 декабря в 16:00 состоится выступление «Орган+скрипка» (6+). Вместе с органиской Юлией Иконниковой на этот раз выступит другая москвичка - Юлия Игонина (скрипка).

Art-МОСфера

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 21 декабря пройдёт очередная творческая Art-МОСфера (16+).

Вот её расписание

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Полёт фантазии в одном действии

Липецкий драматический театр (пл.Константиновой, 3) все выходные приглашает зрителей на спектакль «Приключения Незнайки» (6+).

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Малыши из Цветочного города, Незнайка и его друзья, немало потрудились, чтобы, поднявшись над облаками, устремиться за своей мечтой и увидеть, какая красивая наша Земля, и попасть в гости к девочкам-малышкам.

21 декабря спектакли в 13:00, 16:00; 22 декабря – в 11:00, 14:00, 16:30.

Театр кукол

Липецкий театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Машенька и медведь» (0+), по окончании которого Дед Мороз и Снегурочка, а также Ученый Кот будут ждать гостей у праздничной ёлки.
21 и 22 декабря представления пройдут в 10:00 и в 13:00.

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Оба дня в 16:00 устроят и интерактивную программу «Времена года» (0+).

Малышей научат, как понять, что наступила весна, отчего стало так жарко, зачем листочки с деревьев упали на землю? И почему вокруг вдруг стало все «белым бело»? Ответит добрая, забавная и очень любознательная Веснушка.

Новогодняя комедия

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на этих выходных покажет семейную комедию «Секретарь Деда Мороза». Россия, 2023. Режиссёр Денис Баженов (12+)

Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза и обещает исполнить любое новогоднее желание Лизы, а она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки. Итак, отбор подходящих кандидатов начинается!

В ролях: Денис Баженов, Екатерина Губанова, Владимир Голованов.



Сеансы 21 декабря в 12:00; 22 декабря – в 12:00, 15:00.

Любимый фильм Тарковского

А ещё в ОЦКНТ 21 декабря в 17:00 пройдёт заседание знаменитого липецкого киноклуба «Ностальгия». Смотреть будут фильм «Земляничная поляна». Швеция, 1957. Драма. Режиссёр Ингмар Бергман (16+).

Один из любимых фильмов советского режиссёра Андрея Тарковского. 78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почётной премии, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0.

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Кадр из фильма

В ролях: Виктор Шёстрём, Биби Андерсон, Ингрид Тулин.

Игровая суббота

В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, вход слева от касс) 21 декабря в 11:30 начнётся игровая суббота с Липецким городским клубом «Изумрудный город» (12+).

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К услугам гостей разнообразные настольные игры, в которые при желании научат играть прямо на месте.

«Шоу Ваших Ысторий»

Отличным завершением выходных может стать поход 22 декабря к 19:33 в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на вечер от Клуба липецкой комедии. В воскресенье юмористы представят «Шоу Ваших Ысторий» (18+).

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Комики будут создавать сцены, вдохновляясь историями зрителей из зала и своих коллег.

Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий О многих из них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Выходные в Липецке
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