В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Общество
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сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе
Представляем вам подборку наиболее интересных мероприятий уикенда.
Как обычно, начинаем рубрику выходного дня с творчества наших земляков. Сегодняшний дуэт необычен тем, что вместе с известным липецким музыкантом Сергеем Леденёвым выступит его дочь Карина.
Любопытно, то представители обоих поколений учились музыке в разное время у одного педагога – Владимира Михайловича Болдырева в студии «Алые паруса». Сергей впоследствии основал известную липецкую рок-группу «Стекло», он автор многих песен. Но с дочкой в АРТ-пространстве «Модное место» они решили спеть кавер на песню песни «Я ваша тайна» группы «Рок-острова». Снимал Аркадий Свиридов.
Нормальный зимний дождь
На выходных в Липецке тепло – в субботу температура составит от +1 до +3 градусов, в воскресенье – около нуля. В первый день будут лить небольшие декабрьские дожди, а в воскресенье к дождю прибавится мокрый снег.
Отключение воды
21 декабря с 10:00 до конца ремонтных работ удовольствие провести выходной без холодной воды настигнет жителей улиц Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; Интернациональной, 5а, 5б; Кувшинова, 9; Литаврина, 6а, 8;Московской, 157; Октябрьской, 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1; Первомайская, 3, 35, 35а, 37, 45; Плеханова, 8, 10; Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8; Советской, 1, 3, 4, 5;Терешковой, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5; Фрунзе, 1; на площади Плеханова, 5; в переулке Литаврина, 2.
22 декабря с 10:00 до ремонта перекроют воду на улицах Агрономической, 4; Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25/2, 25а, 26, 27, 29, 30, 30а,32, 32а, 33, 34,34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39: Гришина, 2, 4; Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18к1; Осипенко, 25; Фестивальной, 2, 4. В это же время без удобств останется и частный сектор на улицах Ботанической, Городовикова, Жактовской, Железнякова, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Смирнова, Солнечной, Рудничной, Рябиновой, Ударников.
Светлый уикенд
Свет на выходных в плановом порядке отключать никому не собираются.
Новогодний «Щелкунчик»
Какой же Новый год без волшебной музыкальной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Липецкая государственная филармония устроит новогоднее представление по этой удивительной истории, которая начинается в канун Рождества (6+).
Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижер — Михаил Мясников, исполнит Сюиту из балета «Щелкунчик», а история Маши, Щелкунчика и мышиного короля предстанет в виде мультфильма на большом экране. Под феерическую музыку Чайковского сказку будет читать актриса ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого Залина Малиева.
Автор видеоряда — талантливая юная художница, 12-летняя София Кремаренко. Она ученица первой гимназии города Саратова, уже пять лет ходит в художественную школу. Девочка очень увлекается мультипликационным стилем, придумывает своих персонажей и истории про них — одну из этих историй, про Щелкунчика, вы увидите на экране во время концерта.
Представления пройдут 21 декабря в 12:00 и в 15:00; 22 декабря – в 12:00.
Этническая музыка
21 декабря в 17:00 в «Унионе» выступит Иван Сухарев из Воронежа (12+).
Гость — композитор, мультиинструменталист, этно-музыкант, фолк-тенор, владеющий баяном, гуслями, духовыми, струнными и клавишными инструментами. В 2021 году группа попала в десятку лучших этно-групп России по версии премии Russian World Music Awards.
Дом Музыки
В субботу перед липчанами выступит и липецкий камерных хор Игоря Цилина с программой «Рождественская кантата» (6+).
Концерт состоится в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в субботу в 15:00. Специальный гость – лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган). Солистка – Лилия Пищикова (сопрано).
А 22 декабря в 16:00 состоится выступление «Орган+скрипка» (6+). Вместе с органиской Юлией Иконниковой на этот раз выступит другая москвичка - Юлия Игонина (скрипка).
Art-МОСфера
В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 21 декабря пройдёт очередная творческая Art-МОСфера (16+).
Вот её расписание
Полёт фантазии в одном действии
Липецкий драматический театр (пл.Константиновой, 3) все выходные приглашает зрителей на спектакль «Приключения Незнайки» (6+).
21 декабря спектакли в 13:00, 16:00; 22 декабря – в 11:00, 14:00, 16:30.
Театр кукол
Липецкий театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Машенька и медведь» (0+), по окончании которого Дед Мороз и Снегурочка, а также Ученый Кот будут ждать гостей у праздничной ёлки.
21 и 22 декабря представления пройдут в 10:00 и в 13:00.
Оба дня в 16:00 устроят и интерактивную программу «Времена года» (0+).
Новогодняя комедия
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на этих выходных покажет семейную комедию «Секретарь Деда Мороза». Россия, 2023. Режиссёр Денис Баженов (12+)
Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза и обещает исполнить любое новогоднее желание Лизы, а она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки. Итак, отбор подходящих кандидатов начинается!
В ролях: Денис Баженов, Екатерина Губанова, Владимир Голованов.
Сеансы 21 декабря в 12:00; 22 декабря – в 12:00, 15:00.
Любимый фильм Тарковского
А ещё в ОЦКНТ 21 декабря в 17:00 пройдёт заседание знаменитого липецкого киноклуба «Ностальгия». Смотреть будут фильм «Земляничная поляна». Швеция, 1957. Драма. Режиссёр Ингмар Бергман (16+).
Один из любимых фильмов советского режиссёра Андрея Тарковского. 78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почётной премии, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0.
Кадр из фильма
В ролях: Виктор Шёстрём, Биби Андерсон, Ингрид Тулин.
Игровая суббота
В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, вход слева от касс) 21 декабря в 11:30 начнётся игровая суббота с Липецким городским клубом «Изумрудный город» (12+).
«Шоу Ваших Ысторий»
Отличным завершением выходных может стать поход 22 декабря к 19:33 в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на вечер от Клуба липецкой комедии. В воскресенье юмористы представят «Шоу Ваших Ысторий» (18+).
Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий О многих из них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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