Липчанин выращивал коноплю в доме бывшей жены

Изъяты кусты и почти 300 граммов марихуаны.

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Почти 300 граммов марихуаны и кусты конопли изъяла полиция у 39-летнего жителя Липецкого округа. Все это он выращивал и хранил в доме бывшей жены. Мужчина арестован на время следствия.«По данным оперативников, на территории частного домовладения 39-летний мужчина выращивал запрещённое растение, изготавливал из него наркотик и хранил для личного потребления. При обследовании помещения полицейские обнаружили кусты конопли, почти 300 граммов высушенной «дурман-травы», а также приспособления для курения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ.