Происшествия
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22 минуты назад
Липчанин выращивал коноплю в доме бывшей жены
Изъяты кусты и почти 300 граммов марихуаны.
«По данным оперативников, на территории частного домовладения 39-летний мужчина выращивал запрещённое растение, изготавливал из него наркотик и хранил для личного потребления. При обследовании помещения полицейские обнаружили кусты конопли, почти 300 граммов высушенной «дурман-травы», а также приспособления для курения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ.
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