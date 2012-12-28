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Происшествия
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сегодня, 10:36
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75-летнюю липчанку мошенники обманули на 785 тысяч рублей
Пенсионерку развели по классической схеме.
27-летняя липчанка в поисках работы откликнулась на объявление в интернете. Ей предложили скачать приложение для формирования пакета документов. Женщина это сделала, и с 6 по 9 декабря лишилась 132 000 рублей.
51-летней липчанке позвонил лжесотрудник ФСБ. Действуя по его рекомендациям, женщина лишилась 595 000 рублей.
36-летний липчанин хотел купить видеокарту через сайт объявлений. Продавцу-мошеннику он перевёл 140 000 рублей.
44-летний житель Данкова пытался заказать интим-услуги. За них он перевёл на различные номера 16 000 рублей.
А 42-летнюю жительницу Задонского района обманули под предлогом продления действия сим-карты. «Сотрудник оператора сотовой связи» позвонил абоненту 10 декабря в 18:00. А уже в 18:45 женщина поняла, что её обманул мошенник и обратилась в полицию. Потерпевшая лишилась 75 000 рублей.
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