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сегодня, 10:36
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75-летнюю липчанку мошенники обманули на 785 тысяч рублей

Пенсионерку развели по классической схеме.

10 декабря в полицию обратилась 75-летняя жительница Липецка, у которой мошенники выманили  785 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилая женщина поверила, что ее деньгам грозит опасность и перевела их на «безопасный счёт» .

27-летняя липчанка в поисках работы откликнулась на объявление в интернете. Ей предложили скачать приложение для формирования пакета документов. Женщина это сделала, и с 6 по 9 декабря лишилась 132 000 рублей.

51-летней липчанке позвонил лжесотрудник ФСБ. Действуя по его рекомендациям, женщина лишилась 595 000 рублей.

36-летний липчанин хотел купить видеокарту через сайт объявлений. Продавцу-мошеннику он перевёл 140 000 рублей.

44-летний житель Данкова пытался заказать интим-услуги. За них он перевёл на различные номера 16 000 рублей.

А 42-летнюю жительницу Задонского района обманули под предлогом продления действия сим-карты. «Сотрудник оператора сотовой связи» позвонил абоненту 10 декабря в 18:00. А уже в 18:45 женщина поняла, что её обманул мошенник и обратилась в полицию. Потерпевшая лишилась 75 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Почему
22 минуты назад
Администрация,участковые,Пдн,не работают в г.Липецк.Почему не ходят и не предупреждают стариков,детей.Или только на выборах можно стричь деньги.
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Гость
41 минуту назад
Одному тяжко до магазина дойти, второй мозгов не хватило на нормальный сайт по поиску работы зайти, опять половой гигант нашелся.......Ну реально, нет слов
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Иван да Марья
54 минуты назад
Когда же вы заберёт у своих стариков смартфоны, и подарите кнопочные, я так сделал и сплю спокойно, никто моим сарикам не звонит и есть сбережения хорошие у них, видно все ждут пока коснётся их)))
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Гость
43 минуты назад
51 год , 27 лет, 44 года, 42 года, тоже старики??? Или все таки просто включить мозг нужно?
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Деньги
сегодня, 10:52
есть ,ума нет ! Ум есть ,денег нет ! Вот так и живем !
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65+
сегодня, 10:51
Обманули и правильно сделали , они умней были лишние . Я пенсионер у меня нет таких денег живу от пенсии до пенсии а у кого много вот они и сума сходят находка для мошенников.
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