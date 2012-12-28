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65-летнему липчанину спасли глаз
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28 минут назад
2

65-летнему липчанину спасли глаз

Банальный гайморит перешел в гнойное воспаление клетчатки орбиты глаза, что грозило его потерей.

В субботу в областной клинической больнице спасли глаз 65-летнему пациенту.

Мужчина обратился к врачам после того, как несколько дней занимался самолечением гайморита. В итоге заболевание перешло в флегмону орбиты глаза. Так медики называют диффузное, разлитое, гнойное воспаление всей клетчатки орбиты. Мужчине грозила не просто потеря глаза, но и прорыв инфекции в структуры головного мозга.

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На помощь ему пришла команда оперирующих врачей в лице заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Артура Спасова и лора Александра Чепижко. Оториноларингологи областной клинической больницы провели успешную операцию на орбитальной области и пазухах лицевого скелета, убрав очаги воспаления. Глаз мужчине сохранили. В настоящий момент состояние больного удовлетворительное.
операция
медицина
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Комментарии (2)

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Сначала новые
МАША
7 минут назад
СПАСИБО НАШИМ ВРАЧАМ ЗА ИХ ТРУД!!!
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самолечение
16 минут назад
А к лору можно попасть?
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