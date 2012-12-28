58-летний липчанин перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей

А 67-летнюю женщину обманули на 1,1 миллиона рублей

24 мая в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 58-летний мужчина. По рекомендации мошенников он перевёл на «безопасный счёт» больше двух миллионов рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в тот же день в полицию пришла 67-летняя женщина, которая 23 мая под предлогом сохранения средств перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей — деньги она внесла на различные счета через банкомат.23 мая была обманута 64-летняя липчанка. Ей позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом предотвращения сомнительных операций выманил 896 тысяч рублей. Деньги женщина сняла наличными со своего счёта и отправила на другой счёт через банкомат.25 мая в полицию обратился 25-летний мужчина, который 22-23 мая общался с неизвестным в мессенджере и под предлогом сохранения денег перевёл через мобильное приложение мошенникам 575 тысяч рублей.