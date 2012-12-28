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сегодня, 11:19
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58-летний липчанин перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей

А 67-летнюю женщину обманули на 1,1 миллиона рублей

24 мая в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 58-летний мужчина. По рекомендации мошенников он перевёл на «безопасный счёт» больше двух миллионов рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в тот же день в полицию пришла 67-летняя женщина, которая 23 мая под предлогом сохранения средств перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей — деньги она внесла на различные счета через банкомат.

23 мая была обманута 64-летняя липчанка. Ей позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом предотвращения сомнительных операций выманил 896 тысяч рублей. Деньги женщина сняла наличными со своего счёта и отправила на другой счёт через банкомат.

25 мая в полицию обратился 25-летний мужчина, который 22-23 мая общался с неизвестным в мессенджере и под предлогом сохранения денег перевёл через мобильное приложение мошенникам 575 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
5 минут назад
Информация к размышлению...
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Мнение
19 минут назад
Не верю я в эти сказки! Откуда у таких недалеких людей могут быть такие деньги?
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Это
47 минут назад
поколение креативных ,овладев телефоном ,они считают ,что могут достигнуть всего и легко !
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Липа
56 минут назад
Господи, насколько же глупые любят халяву. Молодых работать не заставишь. Стариков жадность губит.
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Пенсионерка
сегодня, 11:36
Из всех средств информации предупреждают о машенниках, а люди будто не слышат.
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Не хам
сегодня, 11:36
Вот они, люди с лучшим в мире образованием! Это вам не поколение ЕГЭ
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Ай маладэс
сегодня, 11:32
Ну хоть успела немного денежки свои в руках подержать
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555
сегодня, 11:30
Денег к людей как у дурака махорки
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