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Игорь Артамонов: «На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» формируется сельскохозяйственный кластер»
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58 минут назад

Игорь Артамонов: «На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» формируется сельскохозяйственный кластер»

Губернатор Игорь Артамонов посетил елецкую площадку ОЭЗ «Липецк», где уже работают четыре компании, специализирующиеся на производстве и хранении средств защиты растений.

«Здесь формируется своего рода сельскохозяйственный кластер. Посетил три таких производства. Вместе с руководством обсудили текущие проекты и планы на будущее», — написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По сообщению правительства области, на елецкой площадке, завершились работы по строительству логистического центра «Август Логистика». Объект готов на 100%. Официально его запустят после завершения процесса регистрации и лицензирования в профильных ведомствах. 

Инвестиции в проект составили 1,5 млрд. рублей. Площадь склада логистического центра – 10,8 тыс. м². Он рассчитан на 26 тыс. палетомест и сможет вмещать до 16 тыс. тонн готовой продукции. Здесь будут хранить средства защиты растений, производством которых специалисты компании «Август» занимаются на территории Чувашии, Татарстана и Беларуси, сообщает правительство области.

Логоцентр будет также  выполнять распределительно-сортировочные функции по хранению средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса, а также их доставке к сельхозпроизводителям Центрального и Южного федеральных округов. Это Тамбовская, Орловская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край. 

Новый регионально-распределительный центр в ОЭЗ «Липецк» — первый подобный проект компании «Август». Сейчас на объекте идут подготовительные работы к началу официального открытия. Уже готовы 19 специалистов, всего же штат будет расширен до 50 человек. Основную часть персонала составят инженерно-технические работники, водители, грузчики, логисты, кладовщики.

Логистический центр также собирается открыть ООО «Шанс Энтерпрайз». Проект будущего склада представили губернатору. Инвестиции составят 3,24 млрд рублей. Предприятие специализируется на производстве средств защиты растений, выпускает более 100 наименований препаратов и занимает 4 место среди российских производителей. Завод был запущен в октябре 2020 года. Общий объем инвестиций составил 6,5 млрд рублей.

С момента открытия завода произведено 49 млн литров различных препаратов средств защиты растений собственной рецептуры. Налажено тесное взаимодействие с научными организациями, с ведущими агрохолдингами РФ. «Шанс Энтерпрайз» реализует 4 инвестиционных проекта на общую сумму 1,448 млрд рублей. Они направлены на техническое перевооружение цехов, оптимизацию и автоматизацию  производственных процессов выпуска импортозамещающей продукции.

Проект по модернизации  производства в целях увеличения объема концентратов суспензии и расширение ассортимента объема и видов фасовки готовых препаратов реализуется при поддержке Липецкого фонда развития промышленности. Предусмотрены заёмные средства Фонда в размере 98,1 млн рублей и собственные – 100,6 млн рублей. Также Игорь Артамонов посетил компанию «Сингента», которая  производит более половины своей продукции средств защиты растений локально и планомерно наращивает долю  производства на территории России. Строительство завода по выпуску гербицидов мощностью 5 млн литров в год на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» завершилось в 2022 году. Инвестиции в проект составили 2,3 млрд рублей.

«На Елецкой площадке продолжается работа над новыми проектами. Компания «Агротек» строит завод по обработке семян зернобобовых культур, а «Елецкипагро» возводит новый логистический комплекс. Эти предприятия формируют основу агропромышленного развития региона в вопросах обеспечения средствами защиты растений и удобрений. А работают здесь в основном жители Ельца и Елецкого района. На предприятиях этой площадки ОЭЗ создано почти 600 рабочих мест», — отметил Игорь Артамонов.

Фото, видео: пресс-службы правительства Липецкой области
ОЭЗ «Липецк»
Елец
Игорь Артамонов
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