Аферистка из Волгограда дарила своим липецким жертвам шоколадки

Предприимчивая дама снимала с липчан порчу, а также золотые и серебряные украшения.

Липецкий отдел полиции №4 завершил расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве 46-летнеей жительницы Волгоградской области.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, жертвой предприимчивой дамы стала 75-летняя пенсионерка, которая лишилась ценностей на сумму 360 тысяч рублей.Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что на улице к ней подошла незнакомка, ловко втёрлась в доверие и между делом сообщила, что на бабулю наложена порча-проклятие. Аферистка предложила избавиться от чар, а заодно – и от всех болячек разом. И, конечно, на исцеление нужны деньги, в крайнем случае – украшения. Пенсионерка сложила в сумку всё имеющиеся сбережения - 300 тысяч рублей, а также серьги, кольца и т.д.Через некоторое время «целительница» повела себя сравнительно честно – сумку она вернула жертве, а в придачу выдала подушку, на которой велела спать 9 ночей. Бабуля засомневалась уже в первый же вечер и на свой страх и риск вопреки запрету отважилась заглянуть в сумку. Внутри оказались старые газеты и… шоколадка – видимо, чтобы немного подсластить женщине горечь от утраты. Тут всё и выяснилось…В полиции сумели установить личность «волшебницы», причинённый ущерб она погасила в полном объеме. Вот только по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей теперь грозит до 6 лет лишения свободы.