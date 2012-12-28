Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Больше сотни дворников будут сегодня чистить дворы от снега
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Соколе сгорел гараж
Происшествия
Прошёл – и хватит: снег прекратится в Липецкой области
Погода в Липецке
Давайте, люди, скажем прямо: наш мир теперь большая яма
Неделя 48
Аферистка из Волгограда дарила своим липецким жертвам шоколадки
Происшествия
Самозанятость: как оформить режим
Общество
Читать все
Больше сотни дворников будут сегодня чистить дворы от снега
Общество
На Соколе сгорел гараж
Происшествия
Прошёл – и хватит: снег прекратится в Липецкой области
Погода в Липецке
Давайте, люди, скажем прямо: наш мир теперь большая яма
Неделя 48
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Самозанятость: как оформить режим
Общество
Аферистка из Волгограда дарила своим липецким жертвам шоколадки
Происшествия
Читать все
Происшествия
405
сегодня, 09:11

Аферистка из Волгограда дарила своим липецким жертвам шоколадки

Предприимчивая дама снимала с липчан порчу, а также золотые и серебряные украшения.

Липецкий отдел полиции №4 завершил расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве 46-летнеей жительницы Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, жертвой предприимчивой дамы стала 75-летняя пенсионерка, которая лишилась ценностей на сумму 360 тысяч рублей.

Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что на улице к ней подошла незнакомка, ловко втёрлась в доверие и между делом сообщила, что на бабулю наложена порча-проклятие. Аферистка предложила избавиться от чар, а заодно – и от всех болячек разом. И, конечно, на исцеление нужны деньги, в крайнем случае – украшения. Пенсионерка сложила в сумку всё имеющиеся сбережения - 300 тысяч рублей, а также серьги, кольца и т.д.

Через некоторое время «целительница» повела себя сравнительно честно – сумку она вернула жертве, а в придачу выдала подушку, на которой велела спать 9 ночей. Бабуля засомневалась уже в первый же вечер и на свой страх и риск вопреки запрету отважилась заглянуть в сумку. Внутри оказались старые газеты и… шоколадка – видимо, чтобы немного подсластить женщине горечь от утраты. Тут всё и выяснилось…

В полиции сумели установить личность «волшебницы», причинённый ущерб она погасила в полном объеме. Вот только по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей теперь грозит до 6 лет лишения свободы.
Мошенничество
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru